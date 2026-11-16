باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم اعلام کرد: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی درباره نحوه برخورد مدیر یکی از مدارس بخش ریز با دانش‌آموز به دلیل همراه داشتن تلفن همراه، مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم ضمن توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌ها و افکار عمومی، توضیحاتی را به اطلاع می‌رساند.

بر اساس ضوابط و مقررات آموزش‌وپرورش، ورود و استفاده از تلفن همراه در مدارس تابع دستورالعمل‌های ابلاغی است و تمامی دانش‌آموزان موظف به رعایت مقررات انضباطی مدرسه هستند. با این حال، اجرای مقررات باید همواره در چارچوب قانون، با رعایت شأن و کرامت دانش‌آموزان و از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های انضباطی صورت گیرد.

بدیهی است هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای، تحقیرآمیز یا اقدامی که موجب آسیب به اموال شخصی و خدشه‌دار شدن شخصیت و آرامش روانی دانش‌آموز شود، مورد تأیید آموزش‌وپرورش نیست و مسئولیت اجرای صحیح مقررات بر عهده عوامل اجرایی مدارس است.

در همین راستا، مدیر مدرسه برای ارائه توضیحات به مدیریت آموزش‌وپرورمش شهرستان دعوت شده و موضوع از ابعاد مختلف در دست بررسی است. پس از تکمیل بررسی‌ها، در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد.

همچنین موضوع جبران خسارت احتمالی وارده به دانش‌آموز و خانواده وی با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و حقوق دانش‌آموزان، از خانواده‌ها و شهروندان بابت دغدغه‌مندی نسبت به محیط‌های آموزشی قدردانی می‌کند و اطمینان می‌دهد که صیانت از کرامت انسانی، امنیت روانی و تربیت شایسته دانش‌آموزان، از اصول خدشه‌ناپذیر فعالیت مدارس است.

روابط عمومی مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم