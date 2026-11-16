باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین امروز دوشنبه، احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های رژیم آل خلیفه در بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و ده‌ها تن دیگر از علمای شیعه را محکوم کرد.

این جمعیت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادگاه‌های رژیم طایفه‌گرای بحرین، امروز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، احکامی جنون‌آمیز علیه برجسته‌ترین مرجع دینی بحرین، شیخ عیسی قاسم، و شماری از فقها، علما و شخصیت‌های این کشور صادر کردند؛ اقدامی که تشدید فشار علیه اکثریت جمعیتی است که زیر سایه تروریسم حکومتی زندگی می‌کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است که این احکام، تمامی علمای برجسته و تاثیرگذار دینی در بحرین را دربر گرفته و به گفته این جمعیت، به دلیل همسویی رژیم آل خلیفه با رژیم تروریستی اسرائیل و تلاش برای وادار کردن مخالفان سیاست‌های کشتار و نسل‌کشی در منطقه به تسلیم صادر شده است؛ سیاست‌هایی که رژیم تروریستی اسرائیل و متحدانش در رژیم‌های سرکوبگر، دیکتاتور و مستبد منطقه آن را دنبال می‌کنند.

جمعیت الوفاق همچنین تاکید کرد: «احکام صادرشده هیچ ارتباطی با قانون و عدالت ندارند و رفتار یک دولت محسوب نمی‌شوند؛ بلکه در چارچوب مجازات جمعی افراطی علیه اکثریت مردم صادر شده‌اند؛ مجازاتی که از سوی حاکمیتی اعمال می‌شود که تنها نماینده خود است و هیچ مشروعیت مردمی، قانونی یا سیاسی ندارد.»

این جمعیت افزود که جنگ اخیر، ماهیت واقعی حاکمیت بحرین را آشکار کرده است؛ به‌گونه‌ای که تشدید بی‌سابقه تنش در قالب دستورها، اقدامات و فرمان‌ها، از تمامی خطوط قرمز عبور کرده است.

الوفاق همچنین اعلام کرد که از بین بردن زمینه‌های تفاهم با جامعه، بخشی از طرح رژیم برای تشدید سرکوب شهروندان شیعه و هدف قرار دادن چهره‌های دینی آنان با اهداف سیاسی است؛ اقدامی که در چارچوب سیاست‌های سازمان‌یافته برای حذف حضور، باور‌ها و آزادی‌های مذهبی آنان در کشور صورت می‌گیرد.

این جمعیت با اشاره به آنچه فساد، افراط‌گرایی، تعرض، قتل‌های خارج از چارچوب قانون، زندان‌ها، دادگاه‌های تفتیش عقاید طایفه‌ای، فقدان عدالت و فروپاشی نهاد‌ها در سایه حکومت امنیتی و فاشیستی خواند، بر ضرورت تدوین یک طرح جامع برای نجات ملی تاکید کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: «با صدور این احکام و اقدامات پیشین علیه مردم، نمایندگان آنان و علمایی که از حمایت و اختیار مردمی برخوردارند و با پایان دادن به وضعیت همزیستی و مسالمت، مشروعیت قانون اساسی نیز پایان یافته و خود حاکم آن را از بین برده است. از این رو، بحرین بیش از هر زمان دیگری به قانون اساسی‌ای نیاز دارد که بر اساس دیدگاه، انتخاب و اراده مردم تدوین شود.»

جمعیت الوفاق در پایان تاکید کرد که با توجه به ناکارآمدی همه راهکار‌ها برای حفظ جان، امنیت، سلامت، آزادی‌ها، دین، حقوق و معیشت مردم، دیگر راهی جز حرکت به سوی یک قرارداد اجتماعی واقعی و توافقی برای ایجاد دولتی عادی، عادلانه و باثبات باقی نمانده است.

منبع: المیادین