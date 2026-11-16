باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امینی در آیین واگذاری بخشی از آب بازیافتی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند که با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی، بختیار مشاور عالی وزیر نیرو و جمعی از معاونان و مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد، اظهار داشت: واگذاری آب بازیافتی به صنایع از سیاست‌های راهبردی وزارت نیرو برای صیانت از منابع آب تجدیدپذیر و تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش تولید است.

او با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت آب‌های بازیافتی افزود: هر میزان استفاده از این منبع پایدار در بخش صنعت افزایش یابد، به همان میزان امکان کاهش برداشت از منابع آب متعارف، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی و سطحی، فراهم می‌شود؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع آبی کشور و به‌خصوص استان‌های خشک و کم‌بارش اهمیت دوچندان دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که توسعه استفاده از آب بازیافتی از راهبردهای مورد تأکید وزارت نیرو و قانون برنامه هفتم توسعه است گفت: واگذاری آب بازیافتی به صنایع، به‌ویژه صنایع فولادی و معدنی، ضمن پاسخگویی به نیاز آبی بخش تولید، زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش فشار بر سفره‌های آبخوان را فراهم می‌کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ظرفیت قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه پساب کشور گفت: تاکنون ۴۸ قرارداد بیع متقابل با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۷۰ همت و ظرفیت واگذاری سالانه ۲۷۱ میلیون مترمکعب آب بازیافتی در کشور منعقد شده است و همچنین ۳۸ قرارداد واگذاری پساب با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰ همت و ظرفیت ۱۳۶ میلیون مترمکعب در سال منعقد گردیده و در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری میباشند که مجموع این قراردادها از نظر سرمایه‌گذاری به حدود ۳۸۰ همت می‌رسد.

امینی خاطرنشان کرد: ویژگی مهم این قراردادها، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌های فاضلاب و ایجاد منابع مالی جدید برای اجرای طرح‌های زیربنایی است. بر اساس رویکرد وزارت نیرو، منابع حاصل از این قراردادها باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب همان استان به کار گرفته شود تا مردم منطقه نیز از منافع این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اهمیت قرارداد واگذاری آب بازیافتی بیرجند به ارزش هفت همت و ظرفیت سالانه بیش از ۸ میلیون مترمکعب آب بازیافتی اظهار داشت: این قراردادها در شرایطی منعقد شده که کشور برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های زیرساختی را افزایش دهد و به عنوان پیشران توسعه استان عمل کند.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از منابع حاصل از این قرارداد برای رفع نیازهای زیرساختی خراسان جنوبی افزود: انتظار می‌رود در کنار توسعه طرح‌های آب و فاضلاب، پروژه‌های تأمین آب شرب و طرح‌های مرتبط با شرکت آب منطقه‌ای، از جمله آبرسانی به دشت مختاران، نیز در برنامه‌ریزی‌های مربوط مورد توجه قرار گیرد تا این سرمایه‌گذاری به رفع دغدغه‌های آبی مردم منطقه کمک کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که این قرارداد دستاوردی چندوجهی برای استان به همراه دارد، گفت: تأمین آب پایدار صنایع، کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، کمک به کنترل پیامدهای افت سطح آبخوان‌ها و فرونشست زمین، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بهبود شرایط زیست‌محیطی از جمله نتایج اجرای این طرح است.

او ادامه داد: با انتقال آب بازیافتی به بخش صنعت، از ورود فاضلاب به محیط زیست جلوگیری و امکان استفاده هدفمند از این ظرفیت ارزشمند فراهم می‌شود؛ بنابراین، اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر منافع اقتصادی، آثار مثبت زیست‌محیطی و بهداشتی نیز برای شهرها و مناطق پیرامونی به همراه دارد.

امینی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره دستاوردهای این طرح اظهار داشت: انعقاد قرارداد هفت همتی واگذاری آب بازیافتی بیرجند نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی مدیریت استان و مشارکت بخش خصوصی می‌توان پروژه‌های بزرگ و اثرگذار را عملیاتی کرد.