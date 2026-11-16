باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در جمع خبرنگاران از تغییر رویکرد این سازمان از نظارت‌های سنتی به سمت حکمرانی کیفیت خبر داد و گفت: با تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در شورای عالی استاندارد، فرآیند ارزیابی‌ها و نظارت بر کیفیت کالاها متحول خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این مراسم از واحدهای نمونه‌ای که طی سال گذشته شرایط لازم برای احراز عنوان واحد نمونه را مطابق دستورالعمل‌های مربوطه کسب کرده بودند، تقدیر و جوایزی به آنها اهدا شد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت افزود: با تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در نوزدهم مهرماه سال جاری در شورای عالی استاندارد، رویکرد سازمان به سمت حکمرانی کیفیت حرکت می‌کند و بر همین اساس، شیوه‌های ارزیابی و نظارت نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش موازی‌کاری در فرآیند ارزیابی کالاها گفت: در گذشته در برخی موارد، به‌ویژه در گمرکات و مرزها، نمونه‌برداری و آزمون کالاها به‌صورت هم‌زمان از سوی دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان ارزیابی می‌شد.

انصاری ادامه داد: در همین راستا، با تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته با وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط امضا شد، این فرآیند تا حد قابل توجهی مدیریت شده است؛ به‌گونه‌ای که نتایج آزمون‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده از سوی وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی، مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی، نمونه‌برداری و آزمون مجدد انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: متقابلاً قرار است نتایج آزمون‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیز از سوی دستگاه‌های مرتبط پذیرفته شود. این اقدام تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های آزمون و زمان مورد نیاز برای ارزیابی کالاها خواهد داشت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه درباره نظارت بر کیفیت و عملکرد کاتالیست خودروها نیز گفت: استاندارد کاتالیست خودرو در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و روش آزمون آن که با برخی مشکلات همراه بود، اصلاح و به‌روزرسانی شد.

انصاری با اشاره به اجباری بودن استاندارد کاتالیست خودرو افزود: با توجه به اهمیت ارزیابی انطباق و نظارت بر این محصول در بازار، استاندارد جدید آن در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، نظارت عالی بر کاتالیست خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شد مسئولیت نظارت بر این محصول نیز به‌طور مستقیم بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد.