باشگاه خبرنگاران جوان - عمار عطاپور، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور و دبیر پویش «رزم‌آهنگ» در همین رابطه گفت: همزمان با هفته مبارک بسیج خانه سرود و موسیقی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور، پویش همخوانی سرود با عنوان «رزم آهنگ» را به منظور جریان‌سازی و ایجاد فضایی حماسی و انقلابی در فضای عمومی کشور و بویژه در میادین شهر‌های سراسر کشور و با حضور مردم مبعوث شده را برگزار می‌کند.

وی افزود: در این پویش سرود‌های «الله‌­اکبر» و «ای بسیج» که با شعر‌هایی جدید بر مبنای ملودی و آهنگی از سرود‌های سال­‌های ابتدایی پس از انقلاب با مضامین روز باز تولید شده است همخوانی می‌گردد که سرود «الله­‌اکبر» ویژه دختران و سرود «ای بسیج» ویژه پسران باز تولید شده است.

دبیر پویش «رزم‌آهنگ» اظهار کرد: همه عزیزان فرصت دارند آثار ویدیویی خود را تا ۱۰ آذر ماه به آدرس روابط عمومی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور در پیام‌رسان ایتا به نشانی Markaz_media ارسال کنند.

عطاپور تصریح کرد: دبیرخانه پویش همخوانی در پایان پویش از پنج همخوانی و اجرای برتر دختر و پسر بصورت جداگانه تقدیر به عمل خواهد آورد.