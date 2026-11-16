باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در مراسم کاشت نهال به یاد شهدای ورزشکار در مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: امروز روز بسیار خوبی بود که در کنار اقشار مختلف جامعه ورزش و جوانان استان تهران، به نام هر شهید یک نهال امید کاشتیم.

وی افزود: در این مراسم ۱۱۰ نهال به یاد شهدای ورزشکار جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس کاشته شد. جا دارد از مدیریت مجموعه ورزشی آزادی، همکارانم، بسیج ورزشکاران و سپاه محمد رسول‌الله (ص) و به‌ویژه سرهنگ خادم برای برنامه‌ریزی و برگزاری این مراسم تشکر کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به برگزاری ادامه این برنامه در ورزشگاه تختی گفت: قرار بود مراسم ابتدا در ورزشگاه تختی برگزار شود، اما با پیشنهاد بسیج ورزشکاران تصمیم گرفتیم آن را به مجموعه آزادی منتقل کنیم تا با توجه به حضور اردوهای تیم‌های ملی، فدراسیون‌ها و ورزشکاران نیز در این برنامه شرکت کنند. امیدواریم در ادامه، در ورزشگاه تختی هم به یاد هر شهید ورزشکار یک نهال بکاریم.

ستوده‌نژاد با اشاره به بازدید از سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی بیان کرد: به نظرم حکمت خدا بود که امروز این مراسم در این محل برگزار شود تا بار دیگر یادآوری کنیم ایران همیشه ایستاده است و ایستاده خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شهدای ورزشکار استان تهران در جنگ رمضان گفت: در جریان دیدار با خانواده‌های شهدا، درس‌های ارزشمندی از صبر، نگاه و سخنان آنها آموختیم که برای ما به نقشه راه تبدیل شد. در میان شهدای ورزشکار استان تهران، دو شهید دختر نیز داشتیم که هر دو نامشان نرگس بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین به شهادت آروین امیرکاشانی، دختر هشت‌ساله‌ای که به همراه مادرش در جریان جنگ به شهادت رسید، اشاره کرد و از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا سخن گفت.

ستوده‌نژاد در پایان با اشاره به یکی از نهال‌های کاشته‌شده در این مراسم گفت: این نهال به یاد یکی از شهدای شاخص ورزشکار کشور که از بسکتبالیست‌های استان آذربایجان شرقی و اهل تبریز بود، کاشته شد. خانواده این شهید نیز ورزشی هستند و یکی از برادرانش در هیئت‌رئیسه هیئت بسکتبال عضویت دارد.

وی درباره روند آماده‌سازی ورزشگاه تختی نیز گفت: این مجموعه در حال حاضر پیمانکار دارد و امیدواریم هرچه زودتر آماده شود. تلاش می‌کنیم ابتدا زمین چمن آن به پایان برسد و در ادامه سایر اقدامات نیز انجام شود.