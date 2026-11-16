باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «آکسیوس» گزارش داد که در سالن «میشن بال‌روم» در شهر دنور، هزاران دموکرات در تعطیلات آخر هفته، پیروزی تاریخی خود در انتخابات میان‌دوره‌ای را جشن گرفتند. این مراسم که در قالب نشستی از سوی سازمان میانه‌رو «مجمع اکثریت دموکرات‌ها» برگزار شد، در ابتدا نمایش وحدت به نظر می‌رسید، اما به‌سرعت شکاف‌های عمیقی را آشکار کرد که رقابت درون‌حزبی دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۸ را شکل خواهند داد.

حاضران لحظاتی سرشار از شور و هیجان را تجربه کردند؛ چراکه بسیاری هنوز پیروزی حزب در هر دو مجلس کنگره و تصرف ایالت‌هایی با سابقه جمهوری‌خواهی، مانند می‌سی‌سی‌پی و کارولینای جنوبی را باور نکرده بودند.

سارا مک‌براید، نماینده ایالت دلاور، گفت: «فضا فوق‌العاده است. این نخستین بار در یک دهه گذشته است که فرصتی برای جشن گرفتن پیروزی‌های گسترده داریم.»

در همین حال، نامزد‌های احتمالی دموکرات‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کردند از شدت اختلافات بکاهند. جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، در این‌باره گفت: «مردم عادی اهمیتی نمی‌دهند که ما در کجای یک طیف سیاسی فرضی قرار داریم.»

با این حال، وحدت دموکرات‌ها کامل نبود. گروهی از معترضان جوان وارد مراسم شدند و حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، را هدف حمله لفظی قرار دادند. آنها با سردادن شعار «تو خائنی» خواستار «مراقبت‌های بهداشتی برای همه» و «استیضاح» شدند.

در حالی که برخی حاضران در پاسخ به آنها فریاد می‌زدند «ساکت شوید»، موضوع دیگری نیز به نقطه تنش تبدیل شد: کمک‌های مالی کلان و کمیته‌های اقدام سیاسی بزرگ.

سازمان «مجمع اکثریت دموکرات‌ها» که خود را جایگزینی برای «چپ فعال» و «ساختار فرسوده حزب» معرفی می‌کند، بخش عمده بودجه خود را از یک زوج میلیاردر دریافت می‌کند؛ مسئله‌ای که این سازمان را هدف انتقاد نشریه ترقی‌خواه «د لیور» قرار داده است.

جاش اورتون، رئیس گروه «دیمند جاستیس» و از فعالان پیشین کارزار انتخاباتی برنی سندرز، در این‌باره پرسید: «من با جشن گرفتن مخالف نیستم، اما شاید یک اقامتگاه تفریحی لوکس چندان با روح این لحظه تناسب نداشته باشد.»

او افزود: «نگرانی من این است که حزبی که شعار مبارزه با نفوذ پول در سیاست را سر می‌داد، اکنون تامین مالی از سوی میلیاردر‌ها را جشن می‌گیرد.»

در مقابل، ویدیا جیادف، سخنگوی این سازمان، گفت این نشست «۳۵۰۰ دموکرات از سراسر طیف سیاسی را گرد هم آورد تا درباره دستاورد‌های این دوره و مسیر پیش رو گفت‌و‌گو کنند». او تاکید کرد: «این دوره انتخاباتی ثابت کرد که برای دموکرات بودن فقط یک راه وجود ندارد.»

این رویداد نشان داد که دموکرات‌ها، با وجود پیروزی بزرگ خود، هنوز درباره هویت سیاسی حزب به جمع‌بندی نرسیده‌اند: آیا باید رویکردی میانه‌رو در پیش بگیرند که رای‌دهندگان مستقل را جذب کند و از حمایت مالی حامیان ثروتمند بهره ببرد، یا به ریشه‌های مردمی خود بازگردند و مطالبات جناح چپ، از جمله «مراقبت‌های بهداشتی برای همه» و مبارزه با نفوذ پول در سیاست، را دنبال کنند؟

پاسخ به این پرسش، چهره رقابت‌های ریاست‌جمهوری آینده را مشخص خواهد کرد و شاید سرنوشت تقابل میان نسل جدید رهبران حزب و نسل قدیمی‌تری را رقم بزند که همچنان به روش‌های ساختار سنتی حزب پایبند است؛ ساختاری که خود دموکرات‌ها با آن درگیرند.

منبع: النشره