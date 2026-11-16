باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، در حاشیه مراسم کاشت نهال امید به یاد شهدا، اظهار داشت: امروز با افتخار در مراسم کاشت ۳۱۳ نهال امید حضور داریم. ما عزیزان زیادی را در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از دست دادیم و امیدواریم با کاشت این نهال‌ها بتوانیم امید را در جامعه گسترش دهیم.

وی افزود: ملت ایران همواره با اتحاد و اقتدار خود توانسته است دنیا را شگفت‌زده کند. با وجود سختی‌هایی که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم، باید مقاومت کنیم و این مسیر را ادامه دهیم تا اقتدار ایران اسلامی و تمامیت ارضی کشورمان را در عرصه جهانی حفظ کنیم.

داوری در ادامه درباره آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال گفت: ملی‌پوشان در حال آماده‌سازی برای حضور در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی هستند و قرار است شنبه آینده راهی مالزی شوند.

سرپرست فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: تیم ملی در این مرحله دو دیدار بسیار مهم مقابل فیلیپین و استرالیا پیش رو دارد. متأسفانه به دلیل شرایط کشور، از حق میزبانی محروم هستیم، اما بازیکنان تمرینات خود را دنبال می‌کنند و امیدواریم بتوانند نتایج خوبی برای ایران رقم بزنند.