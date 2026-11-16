سخنگوی کرملین اتهام دولت استونی مبنی بر دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه برای حمله خرابکارانه به یک شرکت پهپادی این کشور را بی‌اساس خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه ادعای دولت استونی مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات نظامی روسیه دستور حمله خرابکارانه علیه یک شرکت تولیدکننده پهپاد در این کشور را صادر کرده است، رد کرد.

پسکوف این اتهامات را «کاملاً بی‌اساس» خواند و گفت استونی هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.

وی همچنین در واکنش به درخواست اتحادیه اروپا برای مشارکت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین گفت مسکو می‌خواهد از خود اروپایی‌ها درباره میزان تأثیرگذاری موضعشان بر روند صلح اطلاع پیدا کند.

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو در ازای عقب‌نشینی از منطقه دونباس، از اظهارنظر خودداری کرد و گفت افشای جزئیات روند مذاکرات مناسب نیست.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، استونی
خبرهای مرتبط
روسیه از انهدام ۱۳۳۶ پهپاد طی یک شب خبر داد
چین برگزاری نشست سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس اپک را تأیید کرد
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
حمله اوکراین به پل کریمه
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
اقتصاد ژاپن برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد
وزرای خارجه چهار کشور خواستار ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند
کانادا: با آمریکا به نتیجه نرسیم، به سراغ خودروسازان چین می‌رویم
هشدار آمریکا به شهروندانش در بحرین
ادامه بحران پرواز‌ها در آمریکا برای سومین روز متوالی
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
آخرین اخبار
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان
عراق تلگرام را مسدود کرد؛ مهلت ۳۰ روزه برای اجرای مقررات
گزارش‌ها از فعالیت محرمانه نظامیان فرانسوی در اوکراین حکایت دارد
کرملین اتهام استونی درباره دست داشتن روسیه در حمله خرابکارانه را رد کرد
پوتین: غرب همچنان به‌دنبال استعمار است
پشت جشن پیروزی دموکرات‌ها؛ شکاف و رقابت برای ۲۰۲۸
الوفاق: آل‌خلیفه شیعیان بحرین را مجازات جمعی می‌کند
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
مدودف: کشور‌های غربی در انتخابات دیگر کشور‌ها بی‌شرمانه مداخله می‌کنند
گوترش خواستار پایان «نه جنگ و نه صلح» میان ایران و آمریکا شد
اردن پیام‌رسان تلگرام را به دلایل امنیتی مسدود می‌کند
نگرانی نظامیان صهیونیستی از شکل‌گیری مقاومت در جنوب سوریه
معاون بانک مرکزی اروپا: جنگ ایران همچنان تورم را افزایش می‌دهد
نزدیک شدن افراد ناشناس به یک نفتکش در شرق یمن
حمله اوکراین به پل کریمه
ونس اعلام تصمیم درباره نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ را به تعویق انداخت
کانادا: با آمریکا به نتیجه نرسیم، به سراغ خودروسازان چین می‌رویم
روسیه از انهدام ۱۳۳۶ پهپاد طی یک شب خبر داد
ادامه بحران پرواز‌ها در آمریکا برای سومین روز متوالی
چین برگزاری نشست سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس اپک را تأیید کرد
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
حملات هوایی گسترده عربستان به یمن؛ دو غیرنظامی شهید و ۸ نفر زخمی شدند
هشدار آمریکا به شهروندانش در بحرین
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
اقتصاد ژاپن برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد
وزرای خارجه چهار کشور خواستار ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند
دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
مذاکرات احزاب نتانیاهو و آیزنکوت بدون نتیجه پایان یافت
انصارالله خطاب به ائتلاف سعودی: به جای پنهان شدن پشت دروغ، شکست خود را بپذیرید