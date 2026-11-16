باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه ادعای دولت استونی مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات نظامی روسیه دستور حمله خرابکارانه علیه یک شرکت تولیدکننده پهپاد در این کشور را صادر کرده است، رد کرد.

پسکوف این اتهامات را «کاملاً بی‌اساس» خواند و گفت استونی هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.

وی همچنین در واکنش به درخواست اتحادیه اروپا برای مشارکت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین گفت مسکو می‌خواهد از خود اروپایی‌ها درباره میزان تأثیرگذاری موضعشان بر روند صلح اطلاع پیدا کند.

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو در ازای عقب‌نشینی از منطقه دونباس، از اظهارنظر خودداری کرد و گفت افشای جزئیات روند مذاکرات مناسب نیست.

منبع: بریکینگ نیوز