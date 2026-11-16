باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا جلایر در نشست مشترک با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس و جمعی از معاونان و مدیران دو دستگاه که در محل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان مهرماه سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۷۸۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع حدود ۱۴ مگاوات برای خانواده‌های تحت حمایت احداث و راه‌اندازی شده است که این طرح، زمینه‌ساز ایجاد منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای این خانوار‌ها بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش برق تولیدی این نیروگاه‌ها به‌صورت مستقیم به حساب مددجویان واریز می‌شود، افزود: همچنین نرخ خرید تضمینی برق تولیدی از سوی این گروه از مشترکان، ۲۰ درصد بالاتر از نرخ مربوط به مشترکان عادی محاسبه می‌شود که این موضوع، جذابیت اقتصادی طرح را افزایش داده است.

این مقام مسئول ادامه داد: درآمد ماهانه حاصل از فروش برق در برخی مناطق به بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده است که می‌تواند سهم قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی خانوار‌های تحت حمایت و ارتقای سطح معیشت آنان داشته باشد.

او در بخش دیگری از این نشست از ورود کمیته امداد امام خمینی (ره) به حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی و خرید نیروگاه‌های احداث‌شده از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲ موافقت‌نامه با ظرفیت مجموع ۴۸ مگاوات برای کمیته امداد صادر شده است که از این تعداد، عملیات اجرایی چهار ساختگاه با ظرفیت مجموع ۱۱ مگاوات آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ابراز امیدواری کرد: این چهار نیروگاه پیش از آغاز دوره اوج مصرف برق در سال آینده به شبکه سراسری متصل شده و وارد مدار تولید شوند.

جلایر همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از طریق خرید ظرفیت‌های آماده احداث و در حال اجرا از ساتبا گفت: کمیته امداد تاکنون شش نیروگاه خورشیدی، هر یک با ظرفیت سه مگاوات، از این سازمان خریداری کرده است که عملیات اجرایی تعدادی از آنها به پایان رسیده و سایر نیروگاه‌ها نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و به‌زودی وارد مدار تولید خواهند شد.

در پایان این نشست، دیدگاه‌ها و پرسش‌ها در خصوص روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، موانع اجرایی و ظرفیت‌های همکاری مشترک مطرح شد و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز بر تداوم تعامل و همکاری بیشتر برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌های مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

منبع: توزیع برق فارس