باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد، با اشاره به تجربه اقتصادی چین در حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قابل توجه اقتصاد چین، نقش دولت در هدایت ظرفیت‌ها و امکانات کشور به سمت تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

وی افزود: در چین، ساختار حکمرانی در خدمت توسعه بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که در ایران گاهی دولت و برخی نهادهای عمومی به جای ایفای نقش تسهیل‌گر، به رقیب فعالان بخش خصوصی تبدیل می‌شوند؛ شرایطی که فعالیت اقتصادی را دشوارتر می‌کند.

دولت باید تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی باشد

نجفی‌عرب با بیان اینکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بستر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط کنونی با مشکلات متعددی از جمله محدودیت در تأمین منابع مالی و سرمایه، دشواری دسترسی به مواد اولیه و موانع مختلف تولید مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در چنین فضایی، حفظ استمرار تولید، صیانت از اشتغال و رعایت الزامات کیفی، مستلزم تلاش و مسئولیت‌پذیری بیشتری از سوی بنگاه‌های اقتصادی است.

نجفی‌عرب افزود: بر همین اساس، موفقیت واحدهایی که امروز به‌عنوان واحدهای نمونه استاندارد معرفی می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این واحدها ثابت کرده‌اند حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز می‌توان با اتکا به دانش فنی، مدیریت کارآمد و نیروی انسانی متخصص، کیفیت محصولات را حفظ کرد.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی پیشرو در حوزه استاندارد و کیفیت گفت: بنگاه‌هایی که ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها را در اولویت فعالیت خود قرار می‌دهند، علاوه بر کمک به توسعه تولید، در تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان نیز نقش مؤثری دارند.

نجفی‌عرب با اشاره به جایگاه اقتصادی استان تهران اظهار کرد: تهران یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی، تجاری و خدماتی کشور به شمار می‌رود و تمرکز بنگاه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی و مراکز علمی و تخصصی در این استان، موجب شده است ارتقای کیفیت و بهره‌وری در واحدهای اقتصادی تهران، تأثیری فراتر از مرزهای استانی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران استاندارد را یکی از ارکان اصلی اعتماد عمومی و رقابت‌پذیری اقتصادی دانست و افزود: استاندارد صرفاً مجموعه‌ای از مقررات فنی و الزامات نظارتی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش بهره‌وری، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردها می‌تواند مسیر حضور مؤثرتر کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را هموار کند، اما دستیابی به کیفیت پایدار صرفاً بر عهده تولیدکنندگان نیست و تحقق آن به فراهم بودن زیرساخت‌ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز وابستگی دارد.

توسعه کیفیت در گرو ثبات اقتصادی و رفع موانع تولید

نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: بنگاه‌هایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، به ثبات اقتصادی، مقررات قابل پیش‌بینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید احتیاج دارند. بنابراین، در کنار تأکید بر رعایت استانداردها، اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع تولید نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات توسعه تولید رقابت‌پذیر برشمرد و گفت: تعامل سازنده و گفتگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و تدوین راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان، برگزاری آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد را فرصتی برای قدردانی از بنگاه‌های متعهد به کیفیت، مسئولیت‌پذیری و حقوق مصرف‌کنندگان دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ استاندارد، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و حمایت از فعالان اقتصادی، جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ارتقا یابد.