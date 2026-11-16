باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح تفاوت‌های رفتاری رانندگان زن و مرد گفت: تفاوت‌های فیزیولوژیکی و زیست‌شناختی میان بانوان و آقایان وجود دارد، اما این تفاوت‌ها نشان‌دهنده بدتر یا بهتر بودن رانندگی هیچ‌کس نیست و تنها ویژگی‌هایی است که هر گروه را از دیگری متمایز می‌کند. خانم‌ها و آقایان با اتکا به همین ویژگی‌ها سبک رانندگی متفاوتی دارند.

وی افزود: رانندگی یک مهارت اکتسابی است و جدا از تفاوت‌های فیزیولوژیکی، در هر دو جنس اگر مهارت افزایش یابد و تمرین کافی انجام شود، قطعاً توانایی مطلوبی به دست می‌آید. این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها در نگاه کلی و برای عموم جامعه قابل بررسی است.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به برخی تفاوت‌های عمومی گفت: به‌عنوان مثال آقایان درک فضایی بهتری دارند و ابعاد خودرو و فاصله خودرو‌ها را از یکدیگر بهتر تشخیص می‌دهند؛ در نتیجه معمولاً پارک کردن خودرو توسط آقایان بهتر انجام می‌شود. آقایان به دلیل هورمون تستسترون ریسک‌پذیری بیشتری دارند و واکنش‌های سریع‌تر و تصمیم‌گیری‌های قاطع‌تری از خود نشان می‌دهند.

در مقابل، خانم‌ها میدان دید وسیع‌تری دارند، میدان دید ۳۶۰ درجه دارند و با دقت تمام آن را رصد می‌کنند. در کل، خانم‌ها به دلیل ویژگی‌های شخصیتی‌شان صبورترند و بنابراین رانندگان محتاط‌تری هستند، تصمیمات منطقی‌تری می‌گیرند و قانون‌پذیرترند.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه آمار مقایسه‌ای رانندگان زن مقصر در تصادفات پایتخت در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ و سال گذشته را اعلام کرد و گفت: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ رانندگان خانم با فراوانی ۲۰.۸ درصد از کل تصادفات مقصر شناخته شدند و در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نیز این رقم با فراوانی ۲۱.۷ درصد از کل تصادفات مقصر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ رانندگان زن مقصر در تصادفات افزایش پیدا کرده‌اند، گفت: تحلیلی در این خصوص وجود دارد که نشان می‌دهد تحول عمیقی در الگوی رفتاری خانم‌ها در رانندگی اتفاق افتاده است؛ به عبارتی جسارت رفتار رانندگی در خانم‌ها تغییر پیدا کرده و بیشتر شده است همچنین با خانم‌هایی مواجه هستیم که به رانندگانی فعال و قاطع در تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند و همین جسارت موجب شده رفتارشان در مواجهه با خطر متفاوت‌تر باشد و تصمیماتشان تفاوت داشته باشد و در آمار تصادفاتی که خانم‌ها مقصر بودند تأثیرگذار بوده است.

سرهنگ جوانبخت دلیل دیگر این تغییر را افزایش پیمایش سفر خانم‌ها دانست و افزود: خانم‌ها کارکرد اجتماعی بیشتری پیدا کرده‌اند و سفر‌های کاری انجام می‌دهند و برخی در تاکسی‌های اینترنتی و حمل بار و مسافر فعالیت می‌کنند و همه این موارد در تغییر آمار مؤثر بوده است.

وی آمار متوفیان زن در تصادفات پایتخت را نیز اعلام کرد و گفت: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ از کل متوفیان تصادفات، ۱۴ درصد زن بودند و در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۵ درصد از کل متوفیان تصادفات پایتخت زن‌ها بودند.

در آمار متوفیان زن هم در سال ۱۴۰۵ افزایش داشتیم.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه، مناطق دارای بیشترین فراوانی تصادفات جرحی پایتخت با رانندگان زن مقصر را از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون اعلام کرد و گفت: با رصد مناطق شهر تهران این نتیجه حاصل شد که منطقه ۶ با فراوانی ۱۴۲ فقره، رتبه نخست تصادفات جرحی را دارد که رانندگان زن مقصر بودند.

منطقه ۵ با ۱۳۶ فقره در رتبه دوم، منطقه ۲ با ۱۳۰ فقره در رتبه سوم و منطقه ۲۳ بزرگراهی که شامل بزرگراه‌های شهید همت و حکیم است با ۱۱۸ فقره در رتبه چهارم تصادفات جرحی قرار دارند که رانندگان زن مقصر بودند. میزان استفاده خانم‌ها از خودرو در این مناطق بیشتر بوده است.

سرهنگ جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقایسه تخلفات رانندگی در خانم‌ها و آقایان گفت: در بحث تخلفات رانندگی شاهد آن هستیم که تخلفات حادثه‌ساز و تخلفاتی که با ریسک‌پذیری بالا و خطرپذیری بیشتری همراه است، عمدتاً از سوی آقایان رخ می‌دهد؛ مانند سرعت‌های بالا، سبقت‌های غیرمجاز، تغییر مسیر‌های ناگهانی و عبور از چراغ قرمزها در تخلفات خانم‌ها، تخلفاتی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند کمتر مشاهده می‌شود، اما صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی در خانم‌ها بسیار شایع است.

رانندگی یک رفتار پیچیده است که نیاز دارد هنگام رانندگی تمام حواس راننده در خودرو و معطوف به رانندگی باشد.

وی افزود: از طرف دیگر، تصادفاتی که آقایان در آن سهم تقصیر بیشتری دارند، تصادفاتی است که شدت بیشتری دارد، خسارت سنگین دارد و شامل واژگونی‌ها، برخورد با موانع و تصادفاتی است که با خستگی و خواب‌آلودگی همراه است و بیشتر در آقایان دیده می‌شود. پس جنس تصادفات خانم‌ها از آقایان کمتر است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص مدیریت بحران نیز گفت: در شرایط بحرانی، مدیریت بحران آقایان از خانم‌ها قوی‌تر و بهتر است و بهتر خود را مدیریت می‌کنند، اما خانم‌ها در مواقع بحرانی استرس و اضطراب بیشتری دارند و این موضوع موجب می‌شود مهارت‌ها و عکس‌العمل‌هایشان در مواقع ضروری کاهش پیدا کند.

سرهنگ جوانبخت در پایان خطاب به رانندگان خانم گفت: شما الگو‌های خوب و بهتری در رانندگی هستید، محتاط‌تر و قانون‌پذیرتر هستید و از شما تقاضا می‌شود رفتار ترافیکی خانواده را مدیریت کنید و همچنان محتاط و با دقت رانندگی کنید و قانون‌پذیر باشید.