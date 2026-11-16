رئیس سازمان بسیج ورزشکاران از کاشت ۵۰۰ نهال به یاد شهدای ورزشکار در مجموعه‌های ورزشی کشور با شعار «ورزش، جان‌فدای ایران» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، در حاشیه پویش کاشت نهال امید در مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: جامعه ورزش همواره در کنار مردم و پای آرمان‌های خود ایستاده و بارها با مدال‌آوری‌هایش دل ملت ایران را شاد کرده است. امروز نیز با حضور خانواده‌های شهدای ورزشکار در این پویش شرکت کردیم تا با کاشت نهال به نام و یاد شهدا، پیام امید، مقاومت، ایستادگی، اتحاد و همدلی ملت ایران را منتقل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار افزود: این شهدا نشان دادند که مدال پهلوانی و پلاک شهادت بالاتر از مدال قهرمانی است. آنها میدان ورزش را به سکوی پرواز به سوی عرفان و شهادت تبدیل کردند. قهرمان ممکن است در میدان ورزش به موفقیت برسد، اما پهلوان و شهید در یادها ماندگار می‌شوند.

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رئیس سازمان بسیج ورزشکاران با اشاره به دیدار با خانواده شهدای ورزشکار گفت: در جریان حضور در منازل این خانواده‌ها، روایت‌ها و خاطراتی از مادران و پدران شهدا شنیدیم که برای ما درس‌های بزرگی داشت. امروز وظیفه داریم مردمداری، عشق به وطن و عزتی را که این شهدا برای ایران و پرچم کشورمان می‌خواستند، در جامعه ورزش زنده نگه داریم.

میرجلیلی با تأکید بر نقش ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی تصریح کرد: ورزشکاران ما با حضور در میادین جهانی و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، نشان داده‌اند که سربازان ایران و جان‌فدای کشور هستند. جامعه ورزش در همه عرصه‌ها در کنار مردم بوده و به آرمان‌های خود پایبند مانده است.

وی با اشاره به حمله به مجموعه ورزشی آزادی نیز گفت: این مجموعه برای بسیاری از ورزشکاران خاطره‌انگیز است و با وجود آسیب‌هایی که به آن وارد شد، این اتفاق نشان داد که از این خاک هزاران مجموعه ورزشی و قهرمانان بسیاری برخاسته و مسیر خود را ادامه خواهند داد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در پایان از کاشت ۵۰۰ نهال به یاد شهدا در مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب و وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این برنامه با شعار «ورزش، جان‌فدای ایران» برگزار شد تا نام و یاد شهدای ورزشکار همواره زنده بماند و حضور خانواده‌های آنان نیز پیام‌آور امید و ایستادگی برای جامعه ورزش باشد.

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برچسب ها: میرجلیلی ، وزارت ورزش و جونان
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