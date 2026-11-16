وزیر جهاد کشاورزی از توافق با کمیسیون اصل ۴۴ مجلس برای پیگیری رفع موانع تولید و توسعه کشاورزی با اصلاح مقررات و استفاده از ظرفیت بودجه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: توجه اعضای این کمیسیون به تولید، تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان و زحمات جهادگران عرصه امنیت غذایی، موجب دلگرمی فعالان این بخش و همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور است.

وی با اشاره به بررسی سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست با نمایندگان مجلس اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های اتخاذشده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به تأیید اعضای کمیسیون اصل ۴۴ مجلس رسید و بر ادامه اجرای این سیاست‌ها تأکید شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در کنار بررسی اقدامات صورت‌گرفته، برخی مشکلات و کمبودهای پیش روی تولید و توسعه بخش کشاورزی نیز مطرح شد و مقرر شد با هم‌افزایی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و همراهی کمیسیون اصل ۴۴، اقدام‌های لازم برای برطرف کردن این موانع انجام شود.

نو۸ری قزلجه با تأکید بر نقش اصلاح قوانین و مقررات در تسهیل فعالیت‌های کشاورزی تصریح کرد: پیگیری رفع بخشی از موانع، از طریق پیش‌بینی راهکارهای لازم در بودجه‌های سنواتی امکان‌پذیر است و بخش دیگری نیز با اصلاح تصمیم‌گیری‌ها، قوانین و مقررات دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، بستر رشد و توسعه بخش کشاورزی و تقویت هرچه بیشتر امنیت غذایی کشور را فراهم کند.