باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به تلاش شبانه‌روزی سازمان سنجش، نتایج کنکور تا پایان هفته جاری منتشر می‌شود.

وی افزود: با توجه به گذشت حدود دو ماه از سال تحصیلی، دانشجویان ورودی جدید باید برنامه‌ریزی خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که با تعداد واحد کمتر، دوره تحصیلی را آغاز کنند.

واحدی تأکید کرد: دانشجویان جدید باید با توجه به گذشت دو ماه از سال تحصیلی، از آموزش‌های مکمل استفاده کرده و ساعت برگزاری کلاس‌ها را افزایش دهند تا از فرصت‌های آموزشی استفاده بهینه کنند.

امسال حدود یک میلیون و ۷۰ هزار نفر در آزمون سراسری شرکت کرده بودند به دلیل جنگ آزمون در ۳۰ و ۲۹ مرداد با تاخیر برگزار شد.