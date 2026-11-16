باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران، صبح امروز -دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴- در حاشیه آیین غرس ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در راستای اجرای پویش ۳۱۳ هزار نهال امید در پارک شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز این پویش بزرگ آغاز می‌شود، اظهار کرد: این پویش با پیشتازی بسیج در تهران آغاز شده و در سراسر کشور برگزار خواهد شد و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در کشور ۴۸ میلیون نهال با نام و یاد مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان ایران غرس می‌شود. این اقدام در بعد فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و تمدنی در این نقطه آغاز می‌شود و در یک قالب ملی فراگیر خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه این پویش به نام شهدای دانش آموز و به یاد رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، تاکید کرد: هرساله به فرمان رهبر شهید در نیمه اسفندماه یک یادگاری بزرگ داشتیم که این روند را امسال هم خواهیم داشت. این روند نشان می‌دهد که ما هرگاه دست به دست هم دهیم می‌توانیم کار‌های نشدنی را شدنی کنیم تا الگویی برای جهانیان خلق شود.

زاکانی با بیان اینکه نقاط مشخصی تحت عنوان مجموعه قطعات مقاومت از تهران آغاز می‌شود و در سراسر کشور توسط بسیج گسترش می‌یابد، یادآور شد: امیدواریم آحاد ملت با حضور خود در غرس، پلاک‌گذاری درختان و استمرار پیگیری درخت‌کاری در سالیان آینده اقدام فوق‌العاده اجتماعی را شکل دهند تا هم کمکی به توسعه فضای سبز و محیط زیست باشد و هم مقاومت را نهادینه کند و بین افراد و طبیعت پیوستگی برقرار کند. این پویش برگرفته از ۳۱۳ یار و یاور امام زمان (عج) در تهران برگزار می‌شود و امیدواریم مقدمه‌ای برای ظهور باشد.

وی با بیان اینکه این اقدام یک نوع خرق عادت و اقدامی رو به جلو است، یادآور شد: این اقدام با همراهی و همکاری شهرداری و بسیج غرس می‌شود و به لطف الهی به نحو اعلی از آن استفاده خواهد شد. این پویش با تکیه بر مردم و شروع یک کار مردمی جدی و به نوعی یک نقطه عطف است و نشان می‌دهد کار‌های بزرگ را می‌توان با کمک مردم انجام داد.

زاکانی با اعلام اینکه مجموعه مدیریت شهری جنبه‌های تخصصی این پویش را دنبال می‌کند، گفت: پیوستگی این مسیر با همکاری با سازمان بوستان‌ها پیش می‌رود و نوع پوشش گیاهی و مواردی از این قبیل با پشتیبانی شهرداری است و به نوعی از وظایف ذاتی شهرداری به شمار می‌رود و نقطه درخشانی است که موج بزرگی از توسعه فضای سبز را به دنبال خواهد داشت.

وی در مورد آلودگی هوای پایتخت، تصریح کرد: آلودگی چیزی نیست که با تلاش یک مجموعه حل شدنی باشد. ۲۳ دستگاه در این زمینه نقش دارند. وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم دوستانی که باید نقش ایفا کنند واقعا نقشی ایفا نمی‌کنند و مسئولیت خود را انجام نمی‌دهند. اگر مصادیق را جست‌و‌جو کنید می‌بینید چه کسی کار خود را انجام نداده است.

وی افزود: شورای ششم و شهرداری گام‌های بلندی برداشته است. برقی‌سازی یکی از این اقدامات بود که در حال توسعه است. در حوزه زیرساختی نیز توسعه بزرگراه‌ها و مترو انجام شد و ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز توسعه یافت.

زاکانی با بیان اینکه ۴۹ درصد بودجه شهردازی به حوزه فنی و عمرانی و حمل و نقل اختصاص دارد که بودجه زیادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: رسیدگی به آب و محیط زیست نیز از دیگر اقدامات است. مجموعه مدیریت شهری اقدامات بزرگی انجام داده، اما نسبت به آنچه باید انجام شود باید همکاری تمام دستگاه‌ها را شاهد باشیم. در این پنج سال که من شهردار تهران هستم یکبار هم جلسه‌ای برای آلودگی هوا تشکیل نشده است؛ ما مسئول برگزاری این جلسه نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه آلودگی با اقدام حل می‌شود، گفت: سیاهه انتشار جدید توسط دانشگاه‌های معتبر منتشر شد و در این سیاهه به نقاطی رسیدیم که بخش عمده آلایندگی در پیرامون تهران است. مازوت‌سوزی و نحوه کشت پیرامون تهران و صنایع پیرامونی و تولیدات آنها هم در آلودگی هوا اثرگذار است.

زاکانی با بیان اینکه متولی هوای پاک سازمان محیط زیست است و این سازمان باید دستگاه‌ها را به جلسات دعوت کند، گفت: هر مجموعه‌ای باید سیاهه را مورد توجه قرار دهد و تکالیف را احصا کند و ببیند تا چه اندازه آن را انجام داده است.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول ترک فعل در آلودگی هواست، تاکید کرد: من مسئول ترک فعل دیگران نیستم؛ مسئول افعال خودم هستم.