باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی صنایع دستی جذاب استان خراسان شمالی + فیلم

یکی از جاذبه‌های خراسان شمالی، صنایع دستی آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دیناری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی در برنامه تلویزیونی به معرفی انواع صنایع دستی جذاب استان خراسان شمالی پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
معرفی صنایع دستی جذاب استان خراسان شمالی + فیلم
young journalists club

از برقکاری تا قلم‌زنی؛ مسیرِ تبدیلِ مشقت به هنر + فیلم

معرفی صنایع دستی جذاب استان خراسان شمالی + فیلم
young journalists club

آغاز نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر + فیلم

معرفی صنایع دستی جذاب استان خراسان شمالی + فیلم
young journalists club

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم
۷۶۷

سد عظیم «سه دره چین»، فراتر از یک نیروگاه برق‌آبی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم
۷۱۸

تصاویری زیبا و احساسی از نجات بچه دلفین از تور ماهیگیری +فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم
۶۱۵

 افشاگری رسانه آمریکایی از قدرت حملات ایران؛ ضربات ایران فراتر از روایت پنتاگون! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
مبارزه تولیدکنندگان هامون با بحران مواد اولیه و سوخت+ فیلم
۵۴۰

مبارزه تولیدکنندگان هامون با بحران مواد اولیه و سوخت+ فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اشرف و شمس پهلوی میراث ملی ایران را به غرب می‌فروختند
۵۳۳

وقتی اشرف و شمس پهلوی میراث ملی ایران را به غرب می‌فروختند

۲۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha