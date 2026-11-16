پیام نیازمند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم ملی عراق در تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: تجربه باشگاهی بازی کردن در عراق را داشته‌ام و کمابیش با جو استادیوم آشنا هستیم. در ایران هم استادیوم تیم‌های بزرگ معمولا پر است. ما تغییرات زیادی نسبت به جام جهانی داشته‌ایم و تلفیقی از جوانی و تجربه را در تیم ملی داریم.

وی افزود: مطمئنا عراق از تمام ظرفیت تماشاگران خود برای بازی فردا مقابل ما استفاده می‌کند ولی ما هم از نظر فنی و هم از نظر روحی آماده بازی فردا هستیم.

دروازه‌بان تیم ملی درباره غیبت علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی گفت: سالیان سال با هم در تیم ملی کار می‌کنیم و رقابت بسیار خوبی داشته‌ایم. شرایط گلری کشورمان در حال بهتر شدن است و برای‌شان آرزوی موفقیت دارم. صلاح‌دید کادرفنی است که چه کسی به اردو دعوت شود و چه کسی نه، اما امیدوارم هر کس درون دروازه تیم ملی قرار می‌گیرد، موفق باشد.