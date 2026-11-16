دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: فردا با شناخت از جو استادیوم‌های عراق به مصاف تیم ملی این کشور می‌رویم‌.

پیام نیازمند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم ملی عراق در تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: تجربه باشگاهی بازی کردن در عراق را داشته‌ام و کمابیش با جو استادیوم آشنا هستیم. در ایران هم استادیوم تیم‌های بزرگ معمولا پر است. ما تغییرات زیادی نسبت به جام جهانی داشته‌ایم و تلفیقی از جوانی و تجربه را در تیم ملی داریم.

وی افزود: مطمئنا عراق از تمام ظرفیت تماشاگران خود برای بازی فردا مقابل ما استفاده می‌کند ولی ما هم از نظر فنی و هم از نظر روحی آماده بازی فردا هستیم.

دروازه‌بان تیم ملی درباره غیبت علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی گفت: سالیان سال با هم در تیم ملی کار می‌کنیم و رقابت بسیار خوبی داشته‌ایم. شرایط گلری کشورمان در حال بهتر شدن است و برای‌شان آرزوی موفقیت دارم. صلاح‌دید کادرفنی است که چه کسی به اردو دعوت شود و چه کسی نه، اما امیدوارم هر کس درون دروازه تیم ملی قرار می‌گیرد، موفق باشد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، فدراسیون فوتبال
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