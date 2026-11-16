سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: در بازی با عراق هم نگاه اصلی ما بررسی کردن شرایط نفرات جوان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم ملی عراق در تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: ضمن تشکر از برگزارکنندگان این تورنمنت، انتقادی هم دارم تا برگزارکنندگان بتوانند در ادامه تورنمنت‌های بهتری برگزار کنند. فاصله بازی ما با فلسطین تا به بازی با عراق، یک روز کم‌تر از فاصله بازی عراق و لبنان تا بازی با ماست. بهتر بود این تورنمنت را یک روز زودتر انجام می‌دادند.

وی اضافه کرد: ما و فلسطین از بازی اول تا دوم نمی‌توانیم یک جلسه تمرین تاکتیکی درست انجام بدهیم. همچنین فردا که قرار است ۲ بازی در یک زمین برگزار شود، تأثیر منفی‌اش را در بازی دوم که بازی ماست خواهد گذاشت، چون این زمین گنجایش برگزاری ۲ بازی در یک روز را ندارد.

سرمربی تیم ملی در ادامه عنوان داشت: بازی‌های ایران و عراق همیشه بازی‌های نزدیکی بوده؛ دو خاصیت خوب هر دو کشور دارند، هم فوتبال فنی و هم قدرتی. به همین علت بازی‌های دو تیم همیشه به هم نزدیک است. هم در بازی اول و هم در این تورنمنت به دنبال این بودیم که فضای بیشتری به جوان‌تر‌ها بدهیم و فردا هم این کار را انجام می‌دهیم.

قلعه‌نویی توضیح داد: در این بازی‌ها نتیجه در درجه دوم است و مهم این است که به دنبال نیرو‌های جوان‌تر و تغییر نسل مطابق با افکار تاکتیکی باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره توصیه‌ها به بازیکنان جوان و سطح رضایت از آنها اذعان داشت: حدود ۴ سال مسئولیت تیم ملی را برعهده دارم و تیم ملی جای تغییر نسل است، جوان‌گرایی باید در باشگاه‌ها و تیم‌های پایه ملی انجام شود. روزی که ما آمدیم، تغییر نسل را با شرایط کشورمان کلید زدیم. جوانان خوبی داریم ولی ۲ شاخصه خیلی مهم است؛ یکی این که به افکار ما بخورند و دوم این که فضای تیم ملی را درک کنند تا بتوانند در اردو‌های بعدی و سالیان متمادی حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: تکنیک فردی بازیکنان بین ایران و عراق شبیه است، ما در ایران از این نظر جوانان شاخص و بسیار خوبی داریم که یقینا عراق هم از این شاخصه بهره می‌برد. این مهم است که جوان‌تر‌ها بتوانند فضای تیم ملی را درک کنند و در افکار تاکتیکی کادرفنی جای بگیرند.

قلعه‌نویی در این رابطه که به بازی ایران و عراق ال‌کلاسیکو گفته می‌شود و حضور مربیان ایرانی همچون منصوریان در لیگ عراق گفت: بازی‌های ایران و عراق در هر شرایطی حساسیت خودش را دارد، چون فوتبال نزدیکی بازی می‌کنیم؛ چه بازی دوستانه و چه بازی رسمی، اما نگاه ما نسبت با بازی فردا، افزایش سرعت تغییر نسل و جوان‌گرایی است.

وی ادامه داد: درباره مربیان ایرانی نیز باید بگویم یقینا مربیان ایرانی و عراقی باهوش، توانمند و توانا هستند و لژیونر شدن دو مربی ایرانی را بسیار مثبت می‌دانم. حضور بازیکنان عراقی در لیگ فوتبال ایران و حضور مربیان و بازیکنان ایرانی در لیگ عراق نیز به فوتبال ایران و به فوتبال عراق کمک کرده‌است.

سرمربی تیم ملی در مورد علت عدم بازی سردار آزمون و صالح حردانی در نیمه اول بازی با فلسطین و غیبت سیدحسین حسینی و علیرضا بیرانوند تصریح داشت: در این فیفادی سعی کردیم بازیکنان جوان‌تر را بازی بدهیم و از بازیکنانی که پیش‌تر امتحان‌شان را در تیم ملی پس داده‌اند، در ادامه بهره بگیریم.

قلعه‌نویی درخصوص نامزد شدن علیرضا بیرانوند برای کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا، گفت: بیرانوند لیاقت بهترین بازیکن آسیا شدن را دارد و کاندیدا شدنش را تبریک می‌گویم. خلیفه و زارعی در این پست بازیکنان جوان‌تری هستند و سعی کردیم در بازی گذشته برای اولین بار به ۵ بازیکن برای اولین بار بازی بدهیم. ما باید از فرصت‌هایی که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: کشور ایران و کشور عراق دو کشور و ملت بزرگ منطقه هستند و ارتباط برادری با هم دارند. عراق از سال ۲۰۰۷ که قهرمان آسیا شد، نشان داده مسیر را پیدا کرده و می‌تواند با این خصوصیات در آینده یکی از قطب‌های فوتبال آسیا باشد. اعتقاد دارم مربی بسیار بزرگی مسئولیت تیم ملی فوتبال عراق را برعهده دارد و یقینا ایشان می‌توانند بسیار به فوتبال عراق کمک کنند.