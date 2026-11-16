نظامیان فرانسوی از تابستان ۲۰۲۶ برای آموزش نیرو‌های اوکراینی و نگهداری تجهیزات نظامی در قالب مأموریت‌هایی محرمانه در این کشور فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رادیو فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که فرانسه شماری از نظامیان خود را برای مشارکت در مأموریت‌های محرمانه آموزش نیرو‌های اوکراینی و نگهداری تجهیزات نظامی به اوکراین اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان فرانسوی دست‌کم از تابستان ۲۰۲۶ در اوکراین حضور دارند و فعالیت آنها بخشی از مأموریتی به فرماندهی یک ژنرال فرانسوی با نام رمز «وولیا» در زبان اوکراینی است.

با این حال، شمار نظامیان اعزام‌شده به اوکراین مشخص نیست. منابع ناشناس به رادیو فرانسه گفته‌اند مأموریت مستمر نیرو‌های فرانسوی در لهستان با عنوان «گر‌فول» پوششی برای عملیات آنها در اوکراین بوده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها با روسیه ادامه دارد و مسکو پیش‌تر اعلام کرده است نیرو‌های نظامی کشور‌های اروپایی در اوکراین را اهدافی مشروع تلقی خواهد کرد.

مقام‌های فرانسوی تاکنون درباره این گزارش اظهارنظری نکرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، نظامیان فرانسه
خبرهای مرتبط
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
حمله اوکراین به پل کریمه
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
حمله اوکراین به پل کریمه
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
اقتصاد ژاپن برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد
وزرای خارجه چهار کشور خواستار ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند
کانادا: با آمریکا به نتیجه نرسیم، به سراغ خودروسازان چین می‌رویم
هشدار آمریکا به شهروندانش در بحرین
ادامه بحران پرواز‌ها در آمریکا برای سومین روز متوالی
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
آخرین اخبار
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان
عراق تلگرام را مسدود کرد؛ مهلت ۳۰ روزه برای اجرای مقررات
گزارش‌ها از فعالیت محرمانه نظامیان فرانسوی در اوکراین حکایت دارد
کرملین اتهام استونی درباره دست داشتن روسیه در حمله خرابکارانه را رد کرد
پوتین: غرب همچنان به‌دنبال استعمار است
پشت جشن پیروزی دموکرات‌ها؛ شکاف و رقابت برای ۲۰۲۸
الوفاق: آل‌خلیفه شیعیان بحرین را مجازات جمعی می‌کند
آیت الله عیسی قاسم به حبس ابد محکوم شد
مدودف: کشور‌های غربی در انتخابات دیگر کشور‌ها بی‌شرمانه مداخله می‌کنند
گوترش خواستار پایان «نه جنگ و نه صلح» میان ایران و آمریکا شد
اردن پیام‌رسان تلگرام را به دلایل امنیتی مسدود می‌کند
نگرانی نظامیان صهیونیستی از شکل‌گیری مقاومت در جنوب سوریه
معاون بانک مرکزی اروپا: جنگ ایران همچنان تورم را افزایش می‌دهد
نزدیک شدن افراد ناشناس به یک نفتکش در شرق یمن
حمله اوکراین به پل کریمه
ونس اعلام تصمیم درباره نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ را به تعویق انداخت
کانادا: با آمریکا به نتیجه نرسیم، به سراغ خودروسازان چین می‌رویم
روسیه از انهدام ۱۳۳۶ پهپاد طی یک شب خبر داد
ادامه بحران پرواز‌ها در آمریکا برای سومین روز متوالی
چین برگزاری نشست سه‌جانبه شی، ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس اپک را تأیید کرد
محدودیت استارشلید و تشدید حملات روسیه به اوکراین
متحدان نتانیاهو حزب بن‌گویر را کنار می گذارند
حملات هوایی گسترده عربستان به یمن؛ دو غیرنظامی شهید و ۸ نفر زخمی شدند
هشدار آمریکا به شهروندانش در بحرین
رئیس‌جمهور عراق از ترامپ خواست به جنگ علیه ایران پایان دهد
اقتصاد ژاپن برخلاف پیش‌بینی‌ها کوچک شد
وزرای خارجه چهار کشور خواستار ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند
دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
مذاکرات احزاب نتانیاهو و آیزنکوت بدون نتیجه پایان یافت
انصارالله خطاب به ائتلاف سعودی: به جای پنهان شدن پشت دروغ، شکست خود را بپذیرید