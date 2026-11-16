باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رادیو فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که فرانسه شماری از نظامیان خود را برای مشارکت در مأموریت‌های محرمانه آموزش نیرو‌های اوکراینی و نگهداری تجهیزات نظامی به اوکراین اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان فرانسوی دست‌کم از تابستان ۲۰۲۶ در اوکراین حضور دارند و فعالیت آنها بخشی از مأموریتی به فرماندهی یک ژنرال فرانسوی با نام رمز «وولیا» در زبان اوکراینی است.

با این حال، شمار نظامیان اعزام‌شده به اوکراین مشخص نیست. منابع ناشناس به رادیو فرانسه گفته‌اند مأموریت مستمر نیرو‌های فرانسوی در لهستان با عنوان «گر‌فول» پوششی برای عملیات آنها در اوکراین بوده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها با روسیه ادامه دارد و مسکو پیش‌تر اعلام کرده است نیرو‌های نظامی کشور‌های اروپایی در اوکراین را اهدافی مشروع تلقی خواهد کرد.

مقام‌های فرانسوی تاکنون درباره این گزارش اظهارنظری نکرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز