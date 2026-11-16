یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان‌۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان سال جاری، به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۸۰ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۶ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

برچسب ها: یارانه ، دهک اول
خبرهای مرتبط
پرداخت یارانه باید به خانوار‌های نیازمند محدود شود
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
مستمری آبان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
بارش باران و برف در شمال کشور
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست
پیشرفت ۸۳ درصدی بخش مرکزی مصلای امام خمینی(ره)+ فیلم
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
طلا، بورس یا بازارهای جهانی؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری کدام است؟
آخرین اخبار
استان تهران ظرفیت اثرگذاری بر کیفیت تولید کشور را دارد/ بخش خصوصی رقیب دولت نیست
نظارت بر کاتالیست خودرو به سازمان ملی استاندارد واگذار شد+ فیلم
امداد خودرو در تهران؛ خدمات در همه محدوده‌ها
توسعه توان تعمیر موتور هواپیما در داخل کشور ضروری است
تجارت مستقیم غیرنفتی ایران و چین در سال به ۳۴٫۲ میلیارد دلار رسید
از کاهش عرضه خودرو تا نرخ ارز؛ دو عامل موثر بر قیمت خودرو
موجودی ذرت پشتیبانی امور دام ۱۲۰ هزار تن است
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد
کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند اقدامات بلندمدت است
امنیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت شبکه برق
ضرورت تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد
زیرساخت‌های انتقال و صادرات نفت نوسازی شد
بارش باران و برف در شمال کشور
نظارت استاندارد بر ۶ هزار واحد تولیدی در استان تهران
پیشرفت ۸۳ درصدی بخش مرکزی مصلای امام خمینی(ره)+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
تأمین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بالای ۹۰ درصد
مشکلات رانندگان کامیون در مسیر کریدورهای منطقه‌ای پیگیری می‌شود+ فیلم
طلا، بورس یا بازارهای جهانی؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری کدام است؟
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر امشب/ کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین و محور هراز
خردلرزه‌های اخیر شرق تهران چه پیامی دارند؟
اجرای طرح ۲۰۰ هزار واحدی مسکن محرومان در کشور
عملکرد بهتر ساخت مسکن توسط مردم