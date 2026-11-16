باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران گیلان اعلام کرد: در پی ورود سامانه بارشی به مناطق مختلف استان و فعالیت شدید این سامانه، بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون وضعیت رودخانه‌های شهرستان‌ها بدون سیلاب محسوس است و دبی آب رودخانه‌ها عمدتا در محدوده دبی پایه قرار دارد.

با این حال، بارش‌های شدید تا متوسط همچنان در مناطق جلگه‌ای ادامه دارد و با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی وجود دارد. از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

توصیه‌های مهم ایمنی:

از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های آب خودداری کنید. از توقف و پارک خودرو در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های مستعد آبگرفتگی پرهیز کنید.

از تردد غیرضروری در زمان بارش شدید خودداری کنید. از عبور پیاده و سواره از مسیر‌های آب‌گرفته و جریان‌های تند آب جدا پرهیز کنید. از حضور در مناطق مستعد سیلاب به ویژه هنگام بارندگی شدید خودداری کنید. مراقب کودکان و سالمندان باشید و اخبار و هشدار‌های رسمی را دنبال کنید.

توجه داشته باشید؛ بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب حتی در مناطقی که سابقه آ‌بگرفتگی ندارند، دور از انتظار نیست.

حفظ ایمنی شهروندان در اولویت است؛ هشدار‌ها را جدی بگیریم.