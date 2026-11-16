باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در حاشیه مراسم کاشت نهال به یاد شهدای ورزشکار، اظهار داشت: هر جا بتوانیم برای بزرگداشت و گرامیداشت این عزیزان اقدامی انجام دهیم، با تمام وجود پای کار خواهیم بود. شهدا به گردن همه ما حق دارند و امروز نیز به همراه پهلوان عزیزمان، حاج‌آقا رضازاده، در این مراسم حضور پیدا کردیم تا در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا سهیم باشیم.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت وزنه‌برداری ایران گفت: فدراسیون دو رویداد بسیار مهم را پشت سر گذاشت که خوشبختانه نتایج درخشانی نیز به همراه داشت. اکنون تمام تمرکز ما بر مسیر آماده‌سازی برای المپیک لس‌آنجلس است.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افزود: برنامه‌ریزی ما این است که هم در بخش مردان و هم در بخش زنان، از تمام ظرفیت خود برای کسب سهمیه المپیک استفاده کنیم و با حداکثر توان در این رقابت‌ها حاضر شویم.

انوشیروانی با اشاره به اینکه وزنه‌برداری ایران در المپیک پاریس موفق به کسب مدال نشد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که ملی‌پوشان در مسابقات اخیر نشان دادند، انتظارات از این رشته افزایش پیدا کرده است. امیدواریم با برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه فدراسیون، در المپیک لس‌آنجلس به حداکثر مدال ممکن دست پیدا کنیم.