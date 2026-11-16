رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به نتایج اخیر ملی‌پوشان، از برنامه‌ریزی برای کسب سهمیه حداکثری و حضور قدرتمند در المپیک ۲۰۲۸ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در حاشیه مراسم کاشت نهال به یاد شهدای ورزشکار، اظهار داشت: هر جا بتوانیم برای بزرگداشت و گرامیداشت این عزیزان اقدامی انجام دهیم، با تمام وجود پای کار خواهیم بود. شهدا به گردن همه ما حق دارند و امروز نیز به همراه پهلوان عزیزمان، حاج‌آقا رضازاده، در این مراسم حضور پیدا کردیم تا در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا سهیم باشیم.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت وزنه‌برداری ایران گفت: فدراسیون دو رویداد بسیار مهم را پشت سر گذاشت که خوشبختانه نتایج درخشانی نیز به همراه داشت. اکنون تمام تمرکز ما بر مسیر آماده‌سازی برای المپیک لس‌آنجلس است.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افزود: برنامه‌ریزی ما این است که هم در بخش مردان و هم در بخش زنان، از تمام ظرفیت خود برای کسب سهمیه المپیک استفاده کنیم و با حداکثر توان در این رقابت‌ها حاضر شویم.

انوشیروانی با اشاره به اینکه وزنه‌برداری ایران در المپیک پاریس موفق به کسب مدال نشد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که ملی‌پوشان در مسابقات اخیر نشان دادند، انتظارات از این رشته افزایش پیدا کرده است. امیدواریم با برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه فدراسیون، در المپیک لس‌آنجلس به حداکثر مدال ممکن دست پیدا کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سجاد انوشیروانی ، وزنه برداری
خبرهای مرتبط
انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری شد
انوشیروانی: رضازاده تابلوی وزنه برداری است
سرپرست نایب رئیسی بانوان وزنه‌برداری منصوب شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
علی بیرانوند و باز هم حاشیه‌های قرارداد
علی‌نژاد: خسروی‌وفا نامزد ریاست می‌شود/انتخابات را با بی‌طرفی کامل برگزار می‌کنیم
خبر خوش برای آبی‌ها؛ پنجره باز شد
نیازمند: با جو استادیوم‌های عراق آشنایی داریم/ آماده بازی فردا هستیم
آگهی فروش محمودی کار چیپ، زشت و غیر حرفه‌ای بوده است
پشت پرده اخراج ابوالقاسم پور از مدیرعاملی استقلال خوزستان
بازشدن پنجره استقلال تکذیب شد/ اختلال در سایت دلیل اشتباه!
بی‌خانمان‌های آمریکایی اولین چالش بزرگ المپیک لس‌آنجلس
قلعه‌نویی: یک روز استراحت کم‌تری نسبت به عراق داریم/ نگاه اصلی ما به بازی فردا هم آزمون جوان‌هاست
امسال تنها سالی بوده که بازیکن تحمیلی و سفارشی نداشتیم
آخرین اخبار
منظمی: هدف والیبال، صعود به المپیک ۲۰۲۸ است + فیلم
انوشیروانی: هدف وزنه‌برداری ایران کسب حداکثری مدال در المپیک لس‌آنجلس است
میرجلیلی: مدال پهلوانی و شهادت بالاتر از مدال قهرمانی است + فیلم
ملی‌پوشان استقلال پس از بازی‌های ملی دو روز استراحت می‌کنند
مهران احمدی در جمع آماده‌ترین استقلالی‌ها؛ فرصت بیشتر برای هافبک آبی‌ها
استقلال فعلاً لیست خروجی ندارد؛ درخواست سهراب برای تقویت تیم
کامران قاسم‌پور استقلالی شد
اعلام اسامی داوران ۷ بازی هفته سیزدهم لیگ برتر
اعلام زمان نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر
قلعه‌نویی: یک روز استراحت کم‌تری نسبت به عراق داریم/ نگاه اصلی ما به بازی فردا هم آزمون جوان‌هاست
نیازمند: با جو استادیوم‌های عراق آشنایی داریم/ آماده بازی فردا هستیم
ستوده‌نژاد: ۱۱۰ نهال به یاد شهدای ورزشکار در مجموعه ورزشی آزادی کاشته شد+فیلم
داوری: تیم ملی بسکتبال برای دو دیدار حساس مقابل فیلیپین و استرالیا آماده می‌شود+فیلم
پشت پرده اخراج ابوالقاسم پور از مدیرعاملی استقلال خوزستان
بازشدن پنجره استقلال تکذیب شد/ اختلال در سایت دلیل اشتباه!
خبر خوش دیگر برای ژیمناستیک ایران؛ اعزام چهار تیم به «جام ورونین»
علی بیرانوند و باز هم حاشیه‌های قرارداد
ابوالقاسم پور برکنار شد
علی‌نژاد: خسروی‌وفا نامزد ریاست می‌شود/انتخابات را با بی‌طرفی کامل برگزار می‌کنیم
خبر خوش برای آبی‌ها؛ پنجره باز شد
تجلیل IOC از رهبران سنگال و برگزارکنندگان داکار ۲۰۲۶ با اعطای نشان المپیک
درخشش تاریخی ورزشکاران آفریقایی با کسب ۷۶ مدال در بازیهای المپیک جوانان
بی‌خانمان‌های آمریکایی اولین چالش بزرگ المپیک لس‌آنجلس
امیر حسین محمودی پیشنهادی از شباب الاهلی ندارد
امسال تنها سالی بوده که بازیکن تحمیلی و سفارشی نداشتیم
آگهی فروش محمودی کار چیپ، زشت و غیر حرفه‌ای بوده است
گهر زمین سیرجان صدرنشین ماند
انجمن کیک بوکسینگ واکو به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی منتقل شد
مسابقات سازمان همکاری شانگهای/ مبینا علی‌نسب برنزی شد