باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مجتبی عزیزیان، یک مقام مسئول در بازار سرمایه، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره سیاست‌گذاری صندوق پالایش یکم گفت: با تغییرات ایجادشده در مدیریت منابع و بازارگردانی این صندوق، ظرفیت درآمدزایی جدیدی برای شرکت تأمین سرمایه فراهم شده است.

او افزود: پیش از این، اختیار سپرده‌گذاری بخشی از منابع صندوق در اختیار مجموعه دیگری بود، اما اکنون این اختیار به تأمین سرمایه ما واگذار شده است. همچنین از تیرماه دریافت کارمزد مربوط به صندوق آغاز شده که در کنار درآمد حاصل از سپرده‌گذاری منابع، می‌تواند منافع قابل توجهی برای شرکت ایجاد کند.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پالایش و پخش اکنون در صندوق پالایش یکم نقشی در سیاست‌گذاری ندارد.

عزیزیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأمین مالی از بستر بازار سرمایه گفت: برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، باید ابزار‌های مالی متنوع‌تری متناسب با نیاز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران طراحی شود.

او با اشاره به ضرورت توسعه ابزار‌های مبتنی بر کالا و شاخص‌ها بیان کرد: در شرایط تورمی، ابزار‌های فعلی که عمدتاً بر نرخ سود ثابت متکی هستند، پاسخگوی تمام نیاز‌های فعالان اقتصادی نیستند. برای مثال، تولیدکنندگان می‌توانند از ابزار‌هایی استفاده کنند که ارزش دارایی آنها متناسب با شاخص مواد اولیه، فلزات یا سایر کالا‌های مورد نیازشان تغییر کند.

او ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه نهاد‌های مالی تنها تأمین منابع نیست، بلکه مدیریت ریسک نوسانات قیمتی نیز اهمیت دارد. تولیدکننده باید بتواند ارزش دارایی و سرمایه در گردش خود را در برابر افزایش قیمت مواد اولیه حفظ کند.

این مقام مسئول همچنین از ضرورت تکمیل ابزار‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت و فراهم شدن امکان ضمانت اوراق توسط نهاد‌های مالی سخن گفت و افزود: ایجاد امکان ضمانت اوراق مشتریان از سوی شرکت‌های تأمین سرمایه می‌تواند وابستگی به ضمانت‌نامه‌های بانکی را کاهش دهد و فرآیند تأمین مالی را تسهیل کند.

عزیزیان با تأکید بر ضرورت رفع انحصار در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: توسعه رقابت میان شرکت‌های تأمین سرمایه، انگیزه نهاد‌های مالی برای طراحی ابزار‌های جدید و ارائه خدمات نوآورانه را افزایش می‌دهد. بازار سرمایه برای رقابت با بازار پول باید به سمت توسعه ابزار‌های نوین و مدیریت ریسک حرکت کند.