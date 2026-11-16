باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز دوشنبه تاکید کرد که مسکو با قاطعیت تمامی اشکال و جلوه‌های استعمار نو، از جمله استفاده از زور و تحریم‌ها، را رد و محکوم می‌کند. وی همچنین حمایت روسیه از خواسته کشور‌های اکثریت جهان برای تقویت حاکمیت و استقلال خود را اعلام کرد.

پوتین این موضع را در پیامی خطاب به برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی «حامیان مبارزه با شیوه‌های نوین استعمار برای آزادی ملت‌ها» بیان کرد. وی همچنین بر ضرورت آن تاکید کرد که همکاری‌های بین‌المللی صرفا بر اساس معیار‌های حقوقیِ مورد پذیرش عمومی، احترام به منافع مشروع طرف‌ها و منافع متقابل استوار باشد.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به افزایش شمار کشور‌هایی که خواستار ایجاد نظامی عادلانه و دموکراتیک در روابط بین‌الملل هستند، گفت این نظام باید بر اصول چندقطبی‌گرایی و برابری واقعی استوار باشد. او تاکید کرد: «جاه‌طلبی‌های استعمارگرانه نوین برخی کشور‌های غربی، مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف به شمار می‌رود.»

پوتین افزود کشور‌های استعمارگر سابق که ناچار شدند از سرکوب مستقیم ملت‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دست بکشند، همچنان تلاش می‌کنند کنترل خود بر اقتصاد کشور‌های این مناطق را حفظ کنند، در امور داخلی آنها مداخله کنند و بر سیاست خارجی‌شان تاثیر بگذارند.

منبع: المیادین