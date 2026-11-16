رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران از برگزاری یازدهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - جعفر رضازاده رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران گفت: یازدهمین جشنواره آموزشی تحصیلی «جایزه ملی ایثار» ویژه دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در بهمن امسال با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‎های علمیه سراسر کشور برگزار می‌شود.

او با اشاره به نقش و جایگاه این رویداد علمی و فرهنگی در تعالی دانشجویان، افزود: این جشنواره در راستای تحقق برنامه‌های ستاد شاهد کشور به منظور ارتقای رشد علمی و بالندگی این عزیزان و الگوسازی از فرهیختگان دانش آموز، دانشجو و طلبه شاهد و ایثارگر، برنامه‌ریزی شده و همه‌ساله در سطح ملی برگزار می‎ گردد.

رضازاده در ادامه گفت: در طی مراحل برگزاری، ضمن شناسایی و معرفی نفرات برتر در مقوله ‎های مختلف علمی و فرهنگی، در اختتامیه جشنواره نیز جوایز ارزشمندی همراه با لوح تقدیر به آنها اهدا خواهد شد.

رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از همه دانشجویان واجد شرایط دعوت کرد که پس از مطالعه دستورالعمل و تکمیل جدول امتیازدهی ذیل، در صورت واجد شرایط بودن، حداکثر تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری از طریق ایمیل: shahed@umz.ac.ir و یا به‌صورت حضوری به دفاتر کارشناسان و اساتید مشاور شاهد در دانشکده‎ها و یا مراجعه مستقیم به اداره امور دانشجویان شاهد وایثارگر واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نموده و فرایند تحویل مدارک و ثبت نام را کامل نمایند. ضمنا شماره‌های ۰۱۱۳۵۳۰۳۱۴۱ و ۰۱۱۳۵۳۰۳۱۴۰ جهت پاسخگویی به سئوالات، آماده همکاری می‌باشد.

برچسب ها: دانشگاه مازندران ، جشنواره فرهنگی
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