باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت رسانه و ارتباطات عراق امروز دوشنبه از تصمیم خود برای مسدودسازی تلگرام در این کشور خبر داد. این تصمیم بر اساس دستور علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور و اختیارات قانونی این هیئت اتخاذ شده و به شرکت اداره‌کننده تلگرام ۳۰ روز مهلت داده شده است تا وضعیت قانونی خود را تعیین تکلیف کند.

این هیئت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم مسدودسازی بر اساس دستور نخست‌وزیر و در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد، مطابق فرمان تشریعی شماره ۶۵ سال ۲۰۰۴ و اصلاحیه شماره ۱۰۰ آن، به دلیل پایبند نبودن شرکت اداره‌کننده تلگرام به الزامات قانونی و مقررات جاری اتخاذ شده است.

در این بیانیه آمده است که شرکت اداره‌کننده تلگرام اقدامات لازم را برای رسیدگی به محتوای ناقض قوانین منتشرشده در این پلتفرم انجام نداده و به قوانین عراق پایبند نبوده است؛ موضوعی که اتخاذ این اقدام نظارتی را ضروری کرده است. این هیئت همچنین اعلام کرد که به شرکت مذکور ۳۰ روز فرصت داده شده تا وضعیت قانونی خود را سامان دهد.

هیئت رسانه و ارتباطات عراق افزود این تصمیم در چارچوب مسئولیت‌های نظارتی این نهاد برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی در انتشار گفتمان افراط‌گرایی، تحریک اختلافات فرقه‌ای، خشونت و نفرت‌پراکنی اتخاذ شده است. همچنین جلوگیری از استفاده از این پلتفرم‌ها برای ارتکاب جرایم سایبری و تهدید امنیت ملی از دیگر اهداف این اقدام عنوان شده است.

این هیئت تاکید کرد هدف از مسدودسازی تلگرام، وادار کردن شرکت اداره‌کننده آن به بازبینی محتوای عراقی منتشرشده در این اپلیکیشن، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلفات و همکاری با این نهاد در چارچوب قوانین مصوب است.

در پایان این بیانیه آمده است که پایبندی شرکت‌های اداره‌کننده پلتفرم‌ها به قوانین عراق و تعهدات نظارتی، شرط اساسی ادامه ارائه خدمات آنها در این کشور است. این هیئت همچنین حفاظت از جامعه و صیانت از امنیت ملی را از اولویت‌های خود در تنظیم فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال دانست.

منبع: الاقتصاد نیوز