باشگاه خبرنگاران جوان - هنرستان بهیاری نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، جمعی از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و مسئولان بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و تلاش‌های معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش، با تأکید بر جایگاه راهبردی بهداشت و درمان در آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: بهداشت و درمان یکی از مؤلفه‌های اصلی آمادگی رزمی است و هرچه زنجیره انتقال، درمان و مداوای مجروحان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، امکان نجات جان رزمندگان و بازگشت آنان به صحنه نبرد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تجربه ارزشمند دوران هشت سال دفاع مقدس و نقش بیمارستان‌های صحرایی در ارائه خدمات درمانی به رزمندگان، از فداکاری و ایثار کادر بهداشت و درمان ارتش یاد کرد و در همین زمینه به رشادت شهید دکتر احمد هجرتی، شهید والامقامی که این مرکز به نام ایشان مزین شده است، پرداخت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تشریح ایثارگری این شهید والامقام گفت: شهید دکتر هجرتی در بیمارستان صحرایی منطقه سومار مشغول انجام عمل جراحی بود که مجروحی شیمیایی را به آنجا منتقل کردند. این مجروح فاقد ماسک بود و شهید هجرتی با خارج کردن ماسک خود و قرار دادن آن بر صورت مجروح، به درمان وی ادامه داد و سرانجام در راه خدمت به همرزمان خود به شهادت رسید.

سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر اهمیت جایگاه بهیاران رزمی در میدان نبرد افزود: نیرو‌های آموزش‌دیده این هنرستان از عناصر اولیه و اثرگذار در زنجیره امداد و درمان رزمی به شمار می‌روند و پس از طی مراحل آموزشی، در گردان‌ها و گروهان‌های بهداشت و درمان به‌کارگیری خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به دوره‌های کارورزی هنرجویان در بیمارستان‌های تخصصی امام خمینی (ره)، ۵۰۱ و لقمان، از استقبال و رضایت این مراکز درمانی از عملکرد آنان خبر داد و بر ضرورت تلفیق آموزش‌های نظری و عملی در فرآیند تربیت بهیاران تأکید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در تشریح شیوه ارزیابی مهارت هنرجویان اظهار داشت: در پایان دوره آموزشی، مربی باید به‌عنوان بیمار روی تخت قرار گیرد و هنرجویان تمامی اقدامات امدادی و درمانی را به‌صورت عملی انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که مربی تا زمان اطمینان از فراگیری صحیح مهارت‌ها، آموزش را ادامه خواهد داد.

وی در ادامه، آموزش‌های بهیاری را در کنار آموزش‌های رزمی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هر نیروی نظامی، صرف‌نظر از رسته خدمتی خود، باید در شرایط عملیاتی آمادگی حضور در صحنه نبرد و ایفای نقش به‌عنوان نیروی پیاده را داشته باشد.

راه‌اندازی و بهره‌برداری از این مرکز آموزشی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و با هدف تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه بهیاری و تأمین بخشی از نیاز‌های بهداشت و درمان رزمی نیروی زمینی ارتش انجام شده است.

منبع: ارتش