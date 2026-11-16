باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- علیرضا منظمی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال، در حاشیه پویش کاشت نهال امید در مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: درختکاری و کاشت نهال از اقدامات ارزشمند و مورد توجه رهبر شهیدمان بود. سپاه تهران، وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نیز با همکاری یکدیگر پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید را به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار کردند.

وی افزود: این اقدام می‌تواند الگویی برای فدراسیون‌های ورزشی باشد تا آنها نیز در چنین برنامه‌هایی مشارکت کنند. کاشت نهال، پیمان با طبیعت و زندگی است و در حفظ منابع آب، نگهداری خاک و حفاظت از زیست‌بوم نقش مؤثری دارد. امیدوارم مردم شریف ایران در هر نقطه از کشور به این حرکت ارزشمند بپیوندند و برای داشتن جامعه‌ای سالم‌تر تلاش کنند.

منظمی در ادامه با اشاره به اهداف والیبال ایران برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس گفت: امیدوارم جامعه ورزش و مردم برای والیبال دعا کنند تا بتوانیم سال آینده سهمیه المپیک را به دست بیاوریم.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال درباره شرایط لیگ برتر نیز بیان کرد: در ابتدای مسابقات، برخی باشگاه‌ها و بازیکنان تعهدات خود را به‌طور کامل انجام نداده بودند و چند بازی نیز با مشکلاتی مواجه شد، اما خوشبختانه اکنون شرایط بهتر شده و مسابقات طبق برنامه در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: قطعاً برگزاری یک لیگ باکیفیت می‌تواند به تیم ملی کمک کند. از باشگاه‌ها می‌خواهیم با حفظ و حمایت از بازیکنان ملی‌پوش و استعدادهایی که می‌توانند برای والیبال کشور مؤثر باشند، زمینه پیشرفت این رشته را فراهم کنند تا با قدرت بیشتری برای کسب سهمیه المپیک تلاش کنیم.

منظمی درباره احتمال تغییرات در کادر فنی تیم ملی والیبال گفت: کمیته فنی و هیئت‌رئیسه فدراسیون در روزهای آینده درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. در حال حاضر نمی‌توانم با قطعیت درباره تغییرات صحبت کنم و همه احتمالات وجود دارد، اما باید بررسی‌های کامل انجام شود. هر تصمیمی که در راستای توسعه والیبال و آینده‌نگری این رشته باشد، در زمان مناسب به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهد رسید.