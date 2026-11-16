عاملان قدرت‌نمایی و نزاع در تهران پس از شناسایی، توسط پلیس دستگیری، شدند. متهم حین عملیات قصد درگیری و فرار داشت که با شلیک دقیق مأموران و اصابت گلوله به پای وی، زمین‌گیر و دستگیر شد. در عملیات دستگیری این افراد چند نفر از اراذل و اوباش بخاطر مقاومت و درگیری با پلیس، مورد هدف گلوله پلیس قرار گرفته‌اند. سر کرده این باند در پرونده‌هایی از جمله شرارت و درگیری، اخلال در نظم عمومی، تخریب و تیراندازی دارای سابقه بودند و به باند مرغی‌ها معروف بودند. سرهنگ سعید راستی، معاون عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به سوابق متهمان در زمینه درگیری، اخلال در نظم عمومی، تخریب و تیراندازی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.