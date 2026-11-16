از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از چهار میلیون و ۸۲۰ هزار فقره چک الکترونیک از سوی مشتریان شبکه بانکی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد ثبت و صدور چک‌های الکترونیک از سوی مشتریان در مهرماه امسال ۹۷۰ هزار و ۴۷۴ فقره بوده است. این آمار در شهریورماه امسال به ۸۶۳ هزار و ۷۰۷ فقره رسیده بود و در مردادماه نیز ۷۰۰ هزار و ۵۸۶ فقره ثبت شده است. در هفت ماهه ابتدای امسال بیش از چهار میلیون و ۸۲۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۴۵ فقره) ۲.۸ برابر شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای آغاز به کار چک الکترونیک در شبکه بانکی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۱۱ میلیون برگ چک الکترونیک از سوی مشتریان صادر شده است.

افزایش ۳ برابری صدور دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی

در هفت ماهه ابتدایی امسال یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۱۹ دسته چک الکترونیک از سوی شبکه بانکی در اختیار مشتریان حقیقی قرار گرفته است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ (با صدور ۵۳۳ هزار و ۸۷۱ فقره دسته چک الکترونیک) ۳ برابر شده است.

از ابتدای آغاز به کار چک الکترونیک در شبکه بانکی تا پایان مهرماه امسال ۴ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۸۹ دسته چک الکترونیک از سوی بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار گرفته شده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، شبکه بانکی
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