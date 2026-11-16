منابع میدانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر کفرتبنین در جنوب لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرنگاران الجزیره در جنوب لبنان گزارش دادند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی شهر کفرتبنین را هدف قرار داده است. تاکنون جزئیاتی درباره شهدا و زخمی های  احتمالی این حمله منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر منطقه‌ای به عمق حدود ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان را اشغال کرده و در پشت خط موسوم به «خط زرد» نیز به تخریب خانه‌های غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

الجزیره همچنین گزارش داده است که حدود ۵۰ روستای خط مقدم از جمله خیام و بنت‌جبیل به‌طور کامل ویران شده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، رژیم صهیونیستی
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