منابع میدانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر کفرتبنین در جنوب لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرنگاران الجزیره در جنوب لبنان گزارش دادند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی شهر کفرتبنین را هدف قرار داده است. تاکنون جزئیاتی درباره شهدا و زخمی های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر منطقه‌ای به عمق حدود ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان را اشغال کرده و در پشت خط موسوم به «خط زرد» نیز به تخریب خانه‌های غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

الجزیره همچنین گزارش داده است که حدود ۵۰ روستای خط مقدم از جمله خیام و بنت‌جبیل به‌طور کامل ویران شده‌اند.

منبع: الجزیره