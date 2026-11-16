باشگاه خبنرگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه اخیر نشان داده است که یک داروی رقیق‌کننده خون ممکن است از غضروف محافظت کند و التهاب و درد را در موارد آرتروز کاهش دهد - یافته‌ای که محققان آن را امیدوارکننده توصیف کرده‌اند.

استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفصلی است؛ وقتی غضروف پوشاننده انتهای استخوان‌ها از بین می‌رود، باعث درد و سفتی می‌شود.

در حال حاضر، هیچ داروی تأیید شده‌ای برای توقف یا کند کردن پیشرفت این بیماری وجود ندارد. با این حال، یک مطالعه جدید، پیشرفت امیدوارکننده‌ای را از یک منبع غیرمنتظره شناسایی کرده است: یک داروی رقیق‌کننده خون.

این مطالعه چگونه انجام شد؟

تیمی به رهبری محقق چوان-جو لیو در دانشکده پزشکی ییل، تقریباً ۹۸۰ داروی از قبل تأیید شده را بررسی کردند و به دنبال ترکیباتی بودند که قادر به سرکوب سیگنال‌های التهابی باشند که باعث بیماری می‌شوند. سه نامزد ظاهر شدند و محققان در نهایت "دابیگاتران" را انتخاب کردند - یک رقیق‌کننده خون که معمولاً برای جلوگیری از لخته شدن خون و سکته مغزی استفاده می‌شود.

محققان این دارو را روی موش‌ها و میمون‌های ماکاک که به آرتروز ناشی از جراحی مبتلا شده بودند، آزمایش کردند. در موش‌ها، دارو مستقیماً به مفاصل تزریق شد، در حالی که میمون‌ها آن را به صورت خوراکی دریافت کردند.

نتایج چه بود؟

یافته‌ها، که در مجله *Science Translational Medicine* منتشر شد، دلگرم‌کننده بود: این دارو آسیب غضروف و نشانگر‌های التهاب را در موش‌ها کاهش داد. علاوه بر این، حیوانات رفتار‌های مرتبط با درد کمتری نشان دادند و آزادی حرکت بیشتری داشتند. در میمون‌ها، این دارو به حفظ غضروف کمک کرد، توانایی آنها در راه رفتن را بهبود بخشید و سفت شدن غیرطبیعی استخوان زیر غضروف (استخوان زیر غضروف) را کاهش داد.

این دارو چگونه کار می‌کند؟ محققان دریافتند که دابیگاتران بر پروتئینی به نام BIG۲ تأثیر می‌گذارد که حرکت گیرنده‌های سطح سلول را تنظیم می‌کند. این دارو با تأثیرگذاری بر دو گیرنده خاص - TNFR۱ و IL-۱R۱ - به روش‌های متمایز، التهاب را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود سلول‌ها کمتر به سیگنال‌های التهابی پاسخ دهند.

محققان خاطرنشان کردند که این مکانیسم تنظیمی، رویکردی ناشناخته برای سرکوب التهاب و بازیابی تعادل در کندروسیت‌ها (سلول‌های غضروف) است.

محدودیت‌های این یافته‌ها چیست؟

این درمان هنوز روی بیماران مبتلا به آرتروز آزمایش نشده است و نگرانی‌هایی وجود دارد که دابیگاتران می‌تواند باعث خونریزی شود. پژوهشگران تأکید کردند که پیش از هرگونه کاربرد بالینی، انجام مطالعات ایمنی جامع — شامل ارزیابی خطرات عفونت و خون‌ریزی، و همچنین میزان تحمل‌پذیری در درازمدت — ضروری خواهد بود.

منبع: راشا تودی