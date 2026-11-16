برنامه ۵ ساله سازمان بورس برای افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد، توسعه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های دستیابی به رشد اقتصادی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌اله صیدی با تشریح برنامه‌های سازمان بورس برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها، از پیگیری توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری، ایجاد سازوکار‌های تضمین غیربانکی، تسهیل پذیرش شرکت‌های خصوصی در بورس و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و بر ضرورت هم‌کاری بخش خصوصی و نهاد ناظر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

حجت‌اله صیدی که صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق ایران سخن می‌گفت، با اشاره به اهمیت ارتباط بازار مالی با بخش واقعی اقتصاد اعلام کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان بورس تقویت پیوند بازار سرمایه با بنگاه‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد است. بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه‌ها، خانوار‌ها و کسب‌وکارهاست، زمانی می‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت که ارتباط مؤثری میان این بخش و بازار‌های مالی برقرار شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور توضیح داد: مسئله اصلی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی است، تحقق اهداف رشد، بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم امکان‌پذیر نخواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی حفظ جایگاه فعلی اقتصاد ایران نیز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد. چنان‌که در سال‌های گذشته، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بار‌ها هدف‌گذاری شده، اما تجربه نشان داده تحقق این هدف به میزان سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه وابسته است.

صیدی با تأکید بر این‌که مأموریت اصلی بازار‌های سرمایه در جهان، تسهیل فرایند تشکیل سرمایه است، گفت: صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی بازار همگی برای تحقق این مأموریت تعریف می‌شوند.

او افزود: نباید بورس را صرفاً محلی برای خریدوفروش سهام و اوراق بهادار دانست. بورس در درجه نخست، محلی برای تشکیل سرمایه است و تحقق این هدف بدون هم‌کاری با بنگاه‌های اقتصادی و بخش حقیقی اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان بورس با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد: بخش خصوصی نقش مهمی در حفظ تاب‌آوری اقتصاد داشته است. فعالان بخش خصوصی حتی در شرایط دشوار اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند و این پویایی و امید به آینده، یکی از عوامل مهم پایداری اقتصاد ایران است.

صیدی با اشاره به نتایج تحقیقات برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال و هم‌چنین نقش انتظارات و رفتار بنگاه‌ها و خانوار‌ها در تحولات اقتصاد کلان توضیح داد: ثبات اقتصاد کلان صرفاً نتیجه تصمیم‌های سیاست‌گذاران نیست، بلکه رفتار فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و خانوار‌ها نیز بر آن اثر می‌گذارد. از این رو، سازمان بورس حمایت از بخش خصوصی و کمک به توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در چارچوب وظایف و اختیارات خود پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به ظرفیت بالای بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز اهمیت زیادی دارد.

صیدی با اشاره به سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد توضیح داد: در ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان بورس، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی حدود ۱۲ درصد و سهم بازار پول در این حوزه نزدیک به ۸۸ درصد بود. طبق هدف‌گذاری انجام شده قصد داریم در یک دوره پنج‌ساله، سهم این ۲ بازار ابتدا به یکدیگر نزدیک شود و در نهایت به نسبت ۵۰-۵۰ برسد.

او در عین حال تاکید کرد: طبیعی است که تحقق چنین هدفی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال، در این مدت توانسته‌ایم سهم بازار سرمایه از تأمین مالی را ۳ واحد درصد افزایش دهیم. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که بازار پول نیز هم‌زمان در حوزه تامین مالی در حال رشد بوده است.

رئیس سازمان بورس با اشاره به عوامل محدودکننده توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: استفاده از تسهیلات بانکی، با وجود هزینه‌ها و محدودیت‌های موجود، هم‌چنان برای برخی بنگاه‌ها جذاب‌تر از تأمین مالی از بازار سرمایه است. با این حال، توسعه ابزار‌های جدید و کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند به تغییر این وضعیت کمک کند.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: بورس ، بازار سرمایه
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