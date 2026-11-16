باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و بنیان‌گذار شرکت اسپیس ایکس در وب‌سایت این شرکت نوشت: «ارتفاع استارشیپ نسخه ۴ (Starship V۴) حدود ۷۰ متر خواهد بود — که افزایشی تقریباً ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد — و این تغییر امکان حمل ۶۰ درصد سوخت بیشتر را فراهم می‌کند. علاوه بر این، تعداد کل موتور‌ها در این نسخه به ۹ عدد افزایش می‌یابد که موجب ایجاد نیروی پیشران (تراست) بیشتری خواهد شد.»

در ۱۴ نوامبر، اسپیس‌اکس موفق شد فضاپیمای استارشیپ را هنگام بازگشت به برج پرتاب «مکازیلا» (Mechazilla) در پایگاه «استاربیس» (Starbase) در تگزاس، مهار (دریافت) کند. این پرواز آزمایشی حدود ۲۲.۵ ساعت به طول انجامید و طی آن، فضاپیما ۲۶ ماهواره «استارلینک نسخه ۳» (Starlink V۳) را در مدار قرار داد و ۱۴ بار به دور زمین چرخید.

اهمیت این پرتاب در آن است که پیش از این، اسپیس‌اکس تنها تقویت‌کننده (بوستر) «سوپر هوی» (Super Heavy) — مرحله اول موشک که استارشیپ را حمل می‌کند — را بازیابی می‌کرد، در حالی که خودِ فضاپیما معمولاً در اقیانوس فرود می‌آمد. این نخستین باری است که این شرکت موفق می‌شود فضاپیما را هنگام بازگشت، با موفقیت مهار کند.

ماسک در واکنش به ویدیویی که توسط یکی از کاربران منتشر شده بود و او را در حال بررسی بدنه فضاپیما پس از بازگشت به زمین نشان می‌داد، نوشت: «امروز کل سپر حرارتی استارشیپ را بررسی کردم؛ وضعیت آن عالی است. موتور‌ها نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. انتظار می‌رود پس از انجام تعمیرات لازم، این فضاپیما ظرف چند هفته آینده دوباره آماده پرواز شود.»

سامانه استارشیپ که توسط اسپیس‌اکس توسعه یافته، از دو بخش تشکیل شده است: موشک «سوپر هوی» و فضاپیمای «استارشیپ». این فضاپیما برای استفاده‌های مکرر طراحی شده و توسط موشک مذکور به مدار زمین پرتاب می‌شود.

این شرکت قصد دارد از این سامانه برای اهداف گوناگونی از جمله پرتاب ماهواره‌ها و محموله‌ها به فضا، انتقال فضانوردان به مدار نزدیک زمین، و در آینده، انجام مأموریت‌هایی به مقصد ماه و مریخ استفاده کند.

منبع: تاس