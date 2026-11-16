نیروی دریایی ارتش از برخورد یک فروند نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز با مین دریایی که دچار آتش سوزی شد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف که برخلاف مقررات اعلام‌شده و در مسیر غیرمجاز در شرق تنگه هرمز، با سامانه‌های ناوبری خاموش درحال تردد بود، با مین دریایی برخورد کرد و دچار آتش‌سوزی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از ساعت ۲۳ روز گذشته تاکنون، این سومین نفتکش متخلف است که براثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شده و از حرکت بازمانده است.

نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه، به رغم دروغ پردازی‌های رئیس‌جمهور آمریکا، تنگه هرمز بسته است و تا هر وقت جمهوری اسلامی ایران لازم بداند، بسته خواهد ماند، تاکید کرد: تمامی شناور‌ها موظف هستند در مسیر‌های مجاز تردد کرده و مقررات اعلامی نیرو‌های مسلح ایران را رعایت کنند. همچنین برای چندمین بار به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها هشدار داده می‌شود از تردد در مسیر‌های غیرمجاز و خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری خودداری کنند.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، تنگه هرمز
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