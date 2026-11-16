باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - عمار ریشی، رئیس بخش محصول و طراحی در استودیوی هوش مصنوعی گوگل، یک آزمایش منحصر‌به‌فرد انجام داده است: اجرای سیستم عامل ویندوز ۱۱ روی یک آیفون تاشو جدید - «iPhone Duo».

ریشی این پروژه را با نام «WindowsiOS» با استفاده از مدل هوش مصنوعی Gemini ۴ Carbon ایجاد کرد. هدف، آزمایش امکان اجرای ویندوز و نرم‌افزار هوش مصنوعی مرتبط با آن در طیف وسیع‌تری از دستگاه‌ها بود.

در ویدئویی که توسط توسعه‌دهنده به اشتراک گذاشته شده است، سیستم روی گوشی نمایش داده می‌شود، بسیار شبیه به آنچه روی یک لپ‌تاپ کوچک اجرا می‌شود؛ نیمه بالایی صفحه نمایش، دسکتاپ ویندوز را نمایش می‌دهد، در حالی که نیمه پایینی به عنوان یک صفحه کلید مجازی و تاچ‌پد عمل می‌کند.

این توسعه‌دهنده همچنین با موفقیت مرورگر Edge و AI Studio را اجرا کرد، ادغام نرم‌افزار «Antigravity» گوگل را با هوش مصنوعی گوشی نشان داد و توانایی تعامل با هوش مصنوعی از طریق دستورات صوتی را به نمایش گذاشت.

ریشی ادعا می‌کند که عملکرد سیستم نزدیک به عملکرد بومی است، اگرچه هیچ نتیجه بنچمارکی ارائه نکرد. کد منبع WindowsiOS تحت مجوز GPL-۲.۰ در GitHub منتشر شده است.

اپل سپتامبر گذشته از "آیفون دو" رونمایی کرد، اقدامی که با هدف رقابت با دستگاه‌های تاشو از تولیدکنندگانی مانند سامسونگ، هواوی، آنر و موتورولا انجام شد. کارشناسان فناوری پیش‌بینی می‌کنند که استقبال کاربران از چنین دستگاه‌هایی افزایش یابد، زیرا آنها قادرند همزمان به عنوان یک تلفن هوشمند و یک تبلت جمع و جور عمل کنند.

منبع: روسیا الیوم