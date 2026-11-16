باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، با اشاره به واگذاری اختیارات ویژه به استانداران اظهار کرد: استانداران باید در چارچوب اختیارات تفویض‌شده، روند بازسازی و بهسازی مراکز آسیب‌دیده را با جدیت بیشتری دنبال کنند و از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای برنامه‌های بازسازی بهره بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز رضایت از اقدامات انجام‌شده در ستاد بازسازی، با وجود مشکلات و محدودیت‌های کشور، گفت: اقدامات خوبی برای بازسازی بخش‌های اولویت‌دار آغاز شده است، اما ضروری است این تلاش‌ها با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.

بازسازی منازل، صنایع حساس و مراکز علمی در اولویت دولت

عارف با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی خسارات ناشی از جنگ تصریح کرد: بازسازی منازل مسکونی شهری و روستایی، صنایع حساس و پیشرو و مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی از اولویت‌های اصلی دولت در این حوزه است.

وی افزود: اقدامات دولت نباید صرفاً به جبران خسارات و بازگرداندن مراکز آسیب‌دیده به وضعیت پیشین محدود شود، بلکه نوسازی و بهسازی صنایع و مراکز علمی نیز باید در برنامه‌های بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌های بازسازی و استفاده از اختیارات تفویض‌شده برای تسریع در رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

تأکید عارف بر استفاده بیشتر از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ

عارف با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: این شرکت‌ها تاکنون عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند، اما لازم است تلاش‌های بیشتری برای مشارکت در جبران خسارات و پیشبرد برنامه‌های بازسازی انجام شود.

وی تأکید کرد: باید با افزایش سرعت اقدامات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تا پایان سال نتایج مناسبی در شأن مردمی که به گفته وی بیش از ۹ ماه در «جبهه خیابان» حضور داشته‌اند، ارائه شود.

بسته جامع حمایتی جبران خسارات جنگ به استان اصفهان تسری یافت

در ادامه این جلسه، تسری تصویب‌نامه هیات وزیران درباره «بسته جامع حمایتی دولت برای جبران خسارات ناشی از جنگ رمضان در استان‌های جنوبی» به استان اصفهان به تصویب رسید.

بر این اساس، مفاد بسته حمایتی یادشده برای رسیدگی به خسارات ناشی از جنگ در استان اصفهان نیز قابل اعمال خواهد، همچنین پیشنهاد‌های دیگری درباره جبران خسارات استان اصفهان و خسارات واردشده به برخی شزکت‌ها بررسی و تصویب شد.

تصویب پیشنهاد‌های حمایتی برای واحد‌های تولیدی، شناور‌های صیادی و آثار تاریخی

اعضای ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی در این نشست، پیشنهاد‌هایی را درباره تعیین تکلیف نحوه اجرایی‌سازی تسهیلات تکلیفی مصوبه سران قوا بررسی و تصویب کردند.

جبران خسارات واردشده به شناور‌های صیادی، واحد‌های تولیدی فاقد مجوز و آثار تاریخی آسیب‌دیده نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد‌های مربوط به آن به تصویب رسید.

تصویب تسری تصمیمات ستاد بازسازی به خسارات بخش خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴

در بخش دیگری از جلسه، موضوع جبران خسارات واردشده به بخش خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ بررسی شد.

بر اساس مصوبه این نشست، مقرر شد تصمیمات ستاد بازسازی درباره جبران خسارات جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، به جبران خسارات بخش خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تسری یابد.

این مصوبه با هدف استفاده از سازوکار‌های حمایتی و جبرانی ستاد بازسازی برای رسیدگی به خسارات بخش خصوصی در حوادث یادشده اتخاذ شد.

شرکت‌های بیمه‌گر موظف به جبران خسارات واحد‌های دارای بیمه آتش‌سوزی شدند

همچنین بر اساس مصوبه این جلسه، شرکت‌های بیمه‌گر موظف شدند خسارات واردشده به واحد‌هایی را که دارای پوشش بیمه آتش‌سوزی هستند، جبران کنند.

با تصویب این موضوع، مسئولیت شرکت‌های بیمه‌گر در پرداخت خسارات واحد‌های مشمول مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: ریاست جمهوری