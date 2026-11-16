باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در یک کارآزمایی بالینی، داروی «ریپوتاید» (Repotide) که هفته‌ای یک‌بار تزریق می‌شود، به بیماران کمک کرد تا طی تنها ۱۱ ماه، به‌طور میانگین ۱۷.۷ درصد از وزن بدن خود را کاهش دهند (تقریباً یک‌پنجم از کل وزن بدنشان). علاوه بر این، نیمی از شرکت‌کنندگانی که بالاترین دوز دارو را دریافت کرده بودند، بیش از یک‌پنجم از وزن اولیه بدن خود را از دست دادند.

برای مقایسه، داده‌ها نشان می‌دهند که داروی «وگووی» که حاوی ماده مؤثره «سماگلوتاید» (semaglutide) است به بیماران کمک می‌کند تا طی ۷۲ هفته (تقریباً ۱۶ ماه و نیم)، حدود ۱۸.۷ درصد از وزن بدن خود را کاهش دهند. در همین حال، داروی «مونجارو» که حاوی «تیرزپاتاید» (tirzepatide) است. در همین بازه زمانی، منجر به کاهش وزنی در حدود ۲۲.۵ درصد می‌شود.

اگرچه هنوز مقایسه مستقیم و رودررویی میان این دارو‌ها انجام نشده است، اما یافته‌ها حاکی از آن است که «ریپوتاید» می‌تواند به عنوان یک داروی تزریقی قدرتمند برای کاهش وزن مطرح شود که توانایی رقابت با درمان‌های موجود در بازار را دارد.

این نتایج هم‌زمان با آغاز فرآیند جذب بیمار در بریتانیا برای انجام فاز سوم کارآزمایی‌های بالینی این دارو منتشر شده است.

عملکرد «ریپوتاید» مشابه «مونجارو» است؛ این دارو نقش دو هورمون را ایفا می‌کند که به تنظیم اشتها و سطح قند خون کمک می‌کنند. در نتیجه، فرد برای مدت طولانی‌تری احساس سیری می‌کند، کمتر دچار گرسنگی می‌شود و در نهایت غذای کمتری مصرف می‌کند.

در مطالعه‌ای که در نشریه «جاما» (JAMA) منتشر شده است، پژوهشگران دانشگاه «فودان» (Fudan University) در شانگهای، ۵۶۷ فرد بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاقی با میانگین سنی ۳۴ سال را برای آزمایش این دارو به کار گرفتند. در مجموع ۴۲۴ شرکت‌کننده، تزریق‌های هفتگی داروی «رِتاتروتاید» (retatrutide) را در دوز‌های ۲، ۴ و ۶ میلی‌گرم دریافت کردند، در حالی که ۱۴۳ نفر دیگر دارونما (پلاسیبو) دریافت نمودند.

پس از ۴۸ هفته، افرادی که کمترین دوز را دریافت کرده بودند، به‌طور میانگین ۱۰.۷ درصد از وزن بدن خود را از دست دادند؛ این رقم برای کسانی که دوز متوسط ​​دریافت کرده بودند ۱۶.۴ درصد و برای کسانی که بالاترین دوز را دریافت کرده بودند، ۱۷.۷ درصد بود. در مقابل، گروهی که دارونما دریافت کرده بودند، تنها ۱.۴ درصد کاهش وزن داشتند.

برخی از شرکت‌کنندگان به نتایج چشمگیرتری دست یافتند:

- ۱۳.۶ درصد از کسانی که دوز ۲ میلی‌گرمی دریافت کرده بودند، یک‌پنجم (۲۰ درصد) یا بیشتر از وزن بدن خود را از دست دادند.

- ۳۷.۱ درصد از کسانی که دوز ۴ میلی‌گرمی دریافت کرده بودند، به همین میزان کاهش وزن داشتند.

- ۴۴.۴ درصد از کسانی که دوز ۶ میلی‌گرمی دریافت کرده بودند، به همین میزان کاهش وزن داشتند.

در این مطالعه اشاره شده است که ممکن است اثر کامل این دارو هنوز ظاهر نشده باشد، زیرا روند کاهش وزن در گروه‌های دریافت‌کننده دوز‌های ۴ و ۶ میلی‌گرمی، تا هفته چهل‌وهشتم هنوز به ثبات (توقف کاهش وزن) نرسیده بود.

مزایای دیگر

علاوه بر کاهش وزن، پژوهشگران شاهد بهبود‌هایی در موارد زیر بودند:

- فشار خون.

- کنترل قند خون.

- سطح کلسترول.

- تری‌گلیسیریدها.

- مقاومت به انسولین.

- دور کمر.

فشار خون سیستولیک عدد بالاتر در اندازه‌گیری فشار خون حدود ۷ تا ۹ واحد بیشتر از گروه دریافت‌کننده دارونما کاهش یافت. سطح تری‌گلیسیرید نیز بین ۲۹ تا ۳۷ درصد بیشتر از گروه شاهد (کنترل) کاهش پیدا کرد. مقاومت به انسولین در گروه دریافت‌کننده دوز ۲ میلی‌گرمی ۳۰ درصد، در گروه دوز ۴ میلی‌گرمی ۴۴ درصد و در گروه دوز ۶ میلی‌گرمی ۴۶ درصد کاهش یافت. سطح کلسترول کل نیز بین ۶ تا ۹ درصد کاهش داشت.

اندازه دور کمر در میان مصرف‌کنندگان «رِتاتروتاید» حدود ۹ تا ۱۴ سانتی‌متر کاهش یافت، در حالی که این کاهش در گروه دریافت‌کننده دارونما تنها ۲.۵ سانتی‌متر بود. عوارض جانبی و نکات قابل‌توجه

شایع‌ترین عوارض جانبی عبارت بودند از:

- حالت تهوع.

- استفراغ.

- اسهال.

این عوارض در حدود نیمی از شرکت‌کنندگانِ گروهِ دریافت‌کننده کمترین دوز، و تقریباً دو سومِ افرادِ گروهِ دریافت‌کننده بیشترین دوز مشاهده شد؛ با این حال، شدت اکثر موارد خفیف تا متوسط ​​بود.

با وجود نتایج امیدوارکننده، پژوهشگران به محدودیت‌هایی نیز اشاره کردند. دوره درمانی ۴۸ هفته‌ای ممکن است برای مشاهده اثر کامل دارو کافی نباشد؛ همچنین، از آنجا که شرکت‌کنندگان نسبتاً جوان بودند، ممکن است تعمیم‌دهی یافته‌ها به افراد مسن‌تری که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند، با محدودیت مواجه باشد.

در حال حاضر، این دارو در یک کارآزمایی دیگر با حضور حدود ۱۲۰۰ نفر در بریتانیا و چندین کشور دیگر، به‌طور مستقیم در برابر داروی «سماگلوتاید» (semaglutide) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

منبع: دیلی میل