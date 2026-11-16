سرمربی تیم فوتبال استقلال در گفتگو با مدیران باشگاه، خواستار تقویت ترکیب این تیم برای ادامه فصل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که بحث نقل‌وانتقالات نیم‌فصل و احتمال تغییرات در ترکیب تیم فوتبال استقلال مطرح شده، سهراب بختیاری‌زاده در گفت‌و‌گو با مدیران باشگاه تأکید کرده است که اولویت اصلی آبی‌پوشان باید تقویت تیم و افزایش کیفیت فنی ترکیب برای ادامه رقابت‌ها باشد.

برخلاف گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره احتمال جدایی تعدادی از بازیکنان استقلال در نیم‌فصل، سرمربی آبی‌پوشان تاکنون فهرستی برای خروج بازیکنان به مدیران باشگاه ارائه نکرده و در شرایط فعلی نیز نیازی به کنار گذاشتن نفرات فعلی تیم نمی‌بیند.

بختیاری‌زاده در صحبت‌های خود با مدیران استقلال، به جای ایجاد تغییرات گسترده در فهرست تیم، بر جذب بازیکنان باکیفیت و تقویت نقاطی که نیاز به بازنگری دارند تأکید کرده است. از نگاه سرمربی استقلال، اضافه شدن نفرات جدید باید در راستای بالا بردن توان فنی تیم باشد و صرفاً برای افزایش تعداد بازیکنان انجام نشود.

این رویکرد در شرایطی مطرح شده که استقلال به دلیل محرومیت نقل‌وانتقالاتی در ابتدای فصل نتوانست بازیکنان جدیدی به ترکیب خود اضافه کند و اکنون امیدوار است در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، در نیم‌فصل دوم از نفرات جدید و بازیکنان مدنظر کادر فنی استفاده کند.

در همین راستا، محمد خلیفه و بهرام گودرزی نیز که پیش از این به استقلال پیوسته‌اند، از جمله بازیکنانی هستند که در صورت فراهم شدن شرایط ثبت قرارداد می‌توانند در نیم‌فصل دوم به جمع آبی‌پوشان اضافه شوند.

با این شرایط، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خانه‌تکانی در فهرست استقلال، برنامه فعلی بختیاری‌زاده بر حفظ ترکیب موجود و تقویت هدفمند تیم متمرکز است و دست‌کم در مقطع کنونی، نامی به‌عنوان بازیکن خروجی از سوی سرمربی به باشگاه اعلام نشده است.