احمدی در تمرینات اخیر استقلال عملکرد قابل‌توجهی داشته و گزینه اصلی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی این تیم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ روژیار شعبانی خواه - مهران احمدی که در ابتدای فصل به دلیل مصدومیت بخشی از مسابقات استقلال را از دست داد، در تمرینات اخیر این تیم شرایط مطلوبی پیدا کرده و از نظر آمادگی جسمانی و فنی در جمع بازیکنان آماده استقلال قرار گرفته است.

این هافبک استقلال در روز‌های اخیر با انگیزه و آمادگی بالایی در تمرینات شرکت کرده و توانسته نظر مثبت سهراب بختیاری‌زاده را جلب کند. سرمربی آبی‌پوشان نیز با توجه به شرایط این بازیکن و عملکرد او در تمرینات، قصد دارد در مسابقات پیش‌رو فرصت بیشتری در اختیارش قرار دهد.

احمدی که پیش از این به دلیل مصدومیت نتوانسته بود به‌طور مستمر در ترکیب استقلال حضور داشته باشد، حالا امیدوار است با ادامه روند فعلی، جایگاه بهتری در برنامه‌های تاکتیکی کادرفنی پیدا کند.

با توجه به فشردگی مسابقات استقلال در ادامه فصل و نیاز این تیم به استفاده از تمام ظرفیت بازیکنان، بازگشت مهران احمدی به شرایط مطلوب می‌تواند گزینه‌های بیشتری در اختیار بختیاری‌زاده قرار دهد. به نظر می‌رسد این بازیکن در هفته‌های آینده شانس بیشتری برای حضور در ترکیب استقلال داشته باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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