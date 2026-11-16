باشگاه خبرنگاران جوان - محمود مصلح، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان گفت: این مبلغ از محل زکات واجب و مستحب خیران جمع‌آوری شده و برای اجرای دو پروژه عمرانی با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای خدمات رفاهی در مناطق محروم شهرستان هزینه می‌شود.

وی افزود: پروژه اورژانس جاده‌ای در روستای کناردان با اعتبار ۶ میلیارد تومان از محل زکات احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است. این مرکز در افزایش ایمنی جاده‌ای و ارائه خدمات فوری به حادثه‌دیدگان منطقه نقش دارد.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان ادامه داد: پروژه دوم، احداث مؤسسه چندمنظوره فرهنگی در روستای عمانی است که با اعتبار ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل زکات در حال اجراست و پس از تکمیل، به ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی منطقه کمک می‌کند.

مصلح با قدردانی از خیران گفت: این اقدامات با هدف محرومیت‌زدایی و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای انجام می‌شود.

وی از نیکوکاران برای مشارکت در امور خیرخواهانه دعوت کرد و افزود: صدقات عام از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۳۷۰0 و نذورات و کمک‌های مناسبتی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۱۹۹۷۷ قابل پرداخت است.

به گفته رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان، اکنون ۲ هزار و ۶۳۸ خانوار در این شهرستان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

منبع خبر: کمیته امدادهرمزگان