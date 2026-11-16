سهراب بختیاری‌زاده به بازیکنان ملی‌پوش استقلال اعلام کرده است که پس از پایان بازی‌های ملی می‌توانند دو روز استراحت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با توجه به حضور تعدادی از بازیکنان استقلال در اردوی تیم‌های ملی و فشردگی برنامه مسابقات، سهراب بختیاری‌زاده برای بازگشت ملی‌پوشان به تمرینات این تیم برنامه مشخصی در نظر گرفته است.

بر این اساس، بازیکنان ملی‌پوش استقلال پس از پایان بازی‌های ملی دو روز فرصت استراحت خواهند داشت و پس از آن باید به تمرینات تیم اضافه شوند تا برای ادامه رقابت‌های پیش رو در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

بختیاری‌زاده با در نظر گرفتن شرایط ملی‌پوشان، این فرصت را برای ریکاوری و تجدید قوا در نظر گرفته تا آنها پس از استراحت، با آمادگی بیشتری به جمع آبی‌پوشان بازگردند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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