\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u0628\u0648\u0633 \u062d\u0627\u0645\u0644 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0622\u06cc\u0648\u0627\u0644\u06cc\u06a9 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u06a9\u062a\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u062f\u0631\u06cc\u0627 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u060c \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u06f1\u06f0 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0646\u0648\u0632\u0627\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0633\u0642\u0648\u0637 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u060c \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.\n