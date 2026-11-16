باشگاه خبرنگاران جوان - سومین همایش ملی امیدآفرینی و پایداری اجتماعی با رویکرد محرومیت‌زدایی امروز (دوشنبه ۲۵ آبان ماه) با شرکت پژوهشگران و اساتید از سراسر کشور در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در این همایش «امید» را نه یک احساس گذرا، بلکه یک راهبرد عملیاتی و نیروی پیشران برای تعالی فردی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: دانشگاه و دانشگاهیان می‌توانند با تزریق امید در جامعه از طریق اطلاع رسانی درست و به موقع و همیاری مردم در چالش‌ها و مشکلات نماد بارز امیدآفرینی باشند.

او با تأکید بر اینکه امیدآفرینی یکی از ارکان اصلی پیشرفت است، گفت: محصول امید در زندگی انسان، در سه مؤلفه کلیدی نمود پیدا می‌کند؛ ایمان به وحدت، ایمان به هدف و ایمان به کار. انسانی که در سایه امید زندگی می‌کند، برای رسیدن به اهداف متعالی، اراده‌ای پولادین دارد و هیچگاه در برابر سختی‌ها تسلیم نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به آیه ۱۱۸ سوره بقره افزود: آنهایی که ایمان می‌آورند، هجرت می‌کنند و در مسیر حق جهاد می‌کنند، حقیقت‌جویانی هستند که با امید به رحمت الهی، مسیر کمال را می‌پیمایند. این امید است که به زندگی فرد معنا می‌بخشد و او را از روزمرگی به سوی عزت‌مداری سوق می‌دهد.

الگو‌های تاریخی؛ شاهدان زنده قدرت امید

آیت‌الله فلاحتی با ارجاع به تاریخ تمدن اسلامی، نمونه‌های عینی از تأثیر امید در شکوفایی نبوغ انسانی را برشمرد و با یادآوری دوران زندان خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: این امید است که بزرگانی چون ابن‌سینا و خواجه نصیر را پس از هزار سال، همچنان در قله‌های علمی جهان زنده نگه داشته است. شاهکار‌های علمی در سخت‌ترین شرایط زندان و رنج، تنها با اتکا به ایمان و امید به آینده خلق شده‌اند. او همچنین با نقل خاطره‌ای از نویسنده کتاب جواهرالکلام بر پیوند ناگسستنی امید و تلاش خستگی‌ناپذیر تأکید کرد و گفت: این عالم بزرگ در حالی که در رنج و اندوه از دست دادن فرزند بود، لحظه‌ای از نگارش این اثر ارزشمند بازنماند. این قدرت امید است که رنج را به موتور حرکت تبدیل می‌کند.

دو رکن اساسی در امیدآفرینی؛ تلاش مستمر و توکل الهی

امام جمعه رشت در ادامه با هشدار نسبت به امید کاذب تبیین کرد: امید بدون تلاش، فریبی بیش نیست. انسان مؤمن باید همواره پویا و در حال مجاهدت باشد. امیرالمؤمنین (ع) نیز بر پیوند میان امید و کار جهادی تأکید ورزیده‌اند. ما باید از خدا بخواهیم که آینده ما را بهتر از امروز قرار دهد؛ همان‌طور که در دعای روز یکشنبه می‌خوانیم: «خدایا فردای مرا بهتر از امروز بگردان». این دعای داشتن برنامه و امید به بهبود مستمر است.

مدیریت دینی؛ الگوی موفق ایران در جهان معاصر

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مدل مدیریتی امام خمینی (ره) را فراتر از الگو‌های مادیگرایانه دانست و اظهار داشت: امروز دنیا به کارآمدی مدیریت دینی پی برده است. همانگونه که تحلیلگران جهانی نیز اذعان دارند مدیریتی که ریشه در الهیات و معنویت دارد، نه تنها از پس بحران‌ها برمی‌آید، بلکه می‌تواند قدرت‌های جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. ایران امروز، به برکت همین نگاه امیدبخش و مدیریت دینی در عرصه‌های مختلف به جایگاه‌های رفیع جهانی دست یافته است.

او همچنین ضمن تقدیر از گروه‌های جهادی که در مناطق محروم با امید به آینده کشور تلاش می‌کنند، خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: حلقه اتصال ما با آینده درخشان، تقویت ایمان به هدف و استمرار در تلاش است. باید با امید به خداوند و اجتناب از تکیه بر غیر او، مسیر پیشرفت کشور را هموار کنیم. امید، در سایه خدا و با دست توانمند مردم امیدوار محقق می‌شود.

منبع: روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان