باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اکبری فضلی با بیان اینکه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را ۷ هزار و ۲۰۰ واحد آسیب دیدند و از این تعداد، ۵۴ واحد بصورت کامل تخریب شدند، اظهار داشت: با تسهیلات و کمک‌های بلاعوض پرداخت شده و مصوبه ۴۰۰ میلیارد تومانی هیات دولت، بازسازی ۱۴ واحد آسیب دیده از جنگ در استان تکمیل شده است.

وی با اشاره به حساب ۱۰۰ حضرت امام بنیاد مسکن گفت: حساب شماره ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ توسط امام خمینی(ره) در تمام بانک‌های ملی سراسر کشور افتتاح شد و همچنان فعال است، فلسفه این حساب تامین مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد است.

اکبری فضلی افزود: خیرین می‌توانند برای تعمیر، تجهیز یا تکمیل مسکن نیازمندان، کمک‌های خود را به این حساب واریز کنند، در شهر اهواز برای هر متقاضی ۸۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و بنیاد مسکن معادل همان مبلغ را به صورت بلاعوض برای دهک‌های یک تا پنج پرداخت می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان در ۲ سال گذشته رتبه برتر کشور را در این حوزه کسب کرد ، ادامه داد: بیش از ۶۰ میلیارد تومان از محل حساب ۱۰۰ توسط خیرین در استان پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقاوم‌سازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در استان حدود ۲۲۷ هزار واحد، نیازمند مقاوم‌سازی شناسایی شد که ۱۳۷ هزار واحد آن غیرمقاوم بود، از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از یکصد هزار واحد مقاوم‌سازی شد و به همین دلیل در زلزله‌های مسجدسلیمان و هفتکل، شاهد تلفات و ریزش مسکن نبودیم.

اکبری‌فضلی از تفاهم‌نامه‌های مشترک این مجموعه با وزارت راه و شهرسازی برای بهسازی خانه‌های نیازمندان خبر داد و گفت: در این طرح زمین به صورت رایگان در اختیار دهک‌های یک تا چهار قرار می‌گیرد و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ۲۰ ساله و ۲۵۰ میلیون تومان بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ پرداخت می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان اظهار کرد: متقاضی تحت پوشش کمیته امداد ۴۰۰ میلیون تومان و مددجویان بهزیستی تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض دریافت می‌کنند.

وی گفت: بنیاد مسکن خوزستان در قالب طرح نهضت ملی برای ساخت حدود هشت هزار واحد با اداره کل راه و شهرسازی استان مشارکت دارد که چهار هزار واحد از این تعداد توسط بنیاد مسکن ساخته می شود .

اکبری فضلی به طرح های فرهنگی و عمرانی در دست اجرای این مجموعه اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی فرهنگسرای بی‌بی مریم بختیاری در قلعه‌تل با بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت در حال انجام است و طرح زنده‌یاد قیصر امین‌پور نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به اقدامات در حوزه روستایی گفت: از حدود چهار هزار روستای دارای سکنه استان، ۲ هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار دارای طرح هادی هستند و سالانه حدود هشت هزار جلد سند تک‌برگ با همکاری ثبت صادر می‌شود.

پیش از این استاندار خوزستان از وارد شدن ۵۰ همت خسارت در طول جنگ تحمیلی به استان خبر داده بود.

وی از برگزاری جلسات ستاد بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از حملات دشمن و نشست ویژه با مسئولان کشوری برای پیگیری مصوبات حمایتی خبر داده و بیان کرد: سرعت بازسازی‌ مکان‌های آسیب دیده از جنگ در خوزستان با جدیت در حال افزایش است.