شورای اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که فهرست اشخاص و نهاد‌های روسی مشمول تحریم‌های این اتحادیه را با افزودن ۱۱۳ مورد جدید گسترش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که فهرست اشخاص و نهاد‌های روسی مشمول تحریم‌های این اتحادیه را با افزودن ۱۱۳ مورد جدید گسترش داده است؛ فهرستی که غول تجارت الکترونیک روسیه، «وایلدبریس» (Wildberries) و نزدیک به ۵۰ بانک و مؤسسه مالی را نیز شامل می‌شود.

شورای اروپا دلیل این اقدام را نقش این افراد و نهاد‌ها در تأمین و پردازش «منبع قابل‌توجهی از درآمد برای جنگ تجاوزکارانه روسیه» عنوان کرده است.

این شورا همچنین شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و شماری از بازرگانان روسی را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. افزون بر این، برخی شرکت‌ها از امارات متحده عربی، چین، سیشل و عمان که نفت روسیه را خریداری می‌کنند و نیز افرادی که با ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» ــ مسئول انتقال صادرات سوخت روسیه ــ ارتباط دارند، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

بر اساس این تصمیم، دارایی‌های اشخاص و نهاد‌های مشمول تحریم مسدود می‌شود و ورود آنها به اتحادیه اروپا نیز ممنوع خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم روسیه ، اتحادیه اروپا
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