باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سه نهاد بین‌المللی مسئول نظارت بر ایمنی هسته‌ای و پرتوی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از روسیه خواستند حملات به زیرساخت‌های برق اوکراین و تأسیسات مرتبط با فعالیت ایمن نیروگاه‌های هسته‌ای را متوقف کند.

نگرانی اصلی این نهادها، احتمال قطع گسترده برق و اختلال در سامانه‌های خنک‌کننده رآکتورهاست؛ وضعیتی که در بدترین سناریو می‌تواند هر ۹ رآکتور فعال اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد و به ذوب سوخت هسته‌ای و انتشار مواد رادیواکتیو منجر شود.

پر استراند، رئیس انجمن‌های ناظر بر ایمنی پرتوی اروپا و کشور‌های شمال اروپا، هشدار داد خطر وقوع حادثه در زمستان افزایش می‌یابد و تأکید کرد توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی اخیر موجب بی‌ثباتی شبکه برق اوکراین و کاهش تولید برق برخی رآکتور‌ها شده است. سه نیروگاه فعال این کشور حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز زمستان را تأمین می‌کنند.

نیروگاه زاپوریژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که تحت کنترل روسیه قرار دارد، نیز برای خنک‌سازی رآکتور‌ها به برق خارجی وابسته است و از آغاز جنگ تاکنون ۲۷ بار دسترسی خود به منابع برق خارج از نیروگاه را از دست داده است. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول حمله به این نیروگاه و قطع خطوط انتقال برق آن می‌دانند.

منبع: رویترز