هیئت داوران نمایش‌های خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در آستانه برگزاری این بخش معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام ابراهیمی، امیر دژاکام و محمد حاتمی به‌عنوان هیئت داوران نمایش‌های خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

بخش «سردار آسمانی» این رویداد هنری از روز سه‌شنبه بیست‌وششم تا جمعه بیست‌ونهم آبان از ساعت  ۱۶ در محوطه تئاترشهر برگزار می‌شود. 

به نقل از ستاد خبری جشنواره، بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، تئاتر
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