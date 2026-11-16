باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سرگرد ارتش آمریکا که از حمله پهپادی ایران به یک مرکز نظامی این کشور در کویت جان سالم به در برده است، با ارائه شکایتی به کنگره، مقام‌های ارشد نظامی آمریکا را به نادیده گرفتن هشدار‌ها و ناکامی در برنامه‌ریزی برای استقرار سامانه‌های دفاعی ضدپهپادی پیش از آغاز جنگ با ایران متهم کرد.

استیون رامزباتوم در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که شکایت خود را روز جمعه به کمیته‌های نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه کرده است. او در این شکایت اعلام کرد فرماندهان ارتش هشدار‌ها درباره استحکامات ضعیف یک مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در کویت را نادیده گرفته بودند؛ مرکزی که در حمله یک پهپاد ایرانی طی ۲۴ ساعت نخست درگیری، شش نظامی آمریکایی در آن کشته شدند.

بر اساس این شکایت، حمله به مرکز موسوم به «بندر شعیبه» مرگبارترین حمله ایران علیه نیرو‌های آمریکایی در جریان جنگ بوده است. همچنین گفته شده که این مرکز فاقد پزشک و امکانات ثابت امدادرسانی پزشکی بوده و تنها یک دستگاه آمبولانس در آن مستقر بوده است.

رامزباتوم با انتقاد از نحوه آمادگی ارتش برای چنین حمله‌ای گفت آنچه رخ داده، نوعی شکست تاکتیکی از سوی ارتش، فرماندهی نظامی و حتی او در سطح مسئولیت شخصی بوده است. او تأکید کرد: «ما برای چنین شرایطی به‌خوبی برنامه‌ریزی نکرده بودیم و این اتفاق باید به درسی تبدیل شود که از آن بیاموزیم.»

شهادت شاهدان عینی و تصاویر و ویدئو‌های منتشرشده از پیامد‌های حمله نیز، به گزارش این رسانه، پرسش‌هایی درباره سطح حفاظت و استحکامات این تأسیسات نظامی دریایی در کویت مطرح کرده است؛ مرکزی که یک روز پس از آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف قرار گرفت.

در همین حال، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت و ارشدترین عضو دموکرات در کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا، پس از بررسی شکایت رامزباتوم ، در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ نوامبر از وزیر جنگ این کشور خواست در جلسه‌ای محرمانه حاضر شود و تمامی ارزیابی‌های مربوط به حفاظت از نیرو‌های آمریکایی در بندر شعیبه را ارائه کند.

دموکرات‌ها نیز اعلام کرده‌اند که پس از در اختیار گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره در سال آینده، عملکرد دولت آمریکا در مدیریت جنگ با ایران را بررسی و درباره آن تحقیق خواهند کرد.

منبع: سی ان ان